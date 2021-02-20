Sem dinheiro para investir, Duílio garante aposta em 'reforços' da base do Corinthians: 'Momento exige'

Embora a torcida do Corinthians esteja ansiosa para o início da temporada 2021 à espera de novidades para o time, será preciso se contentar com reforços menos famosos e, basicamente, caseiros, uma vez que o objetivo será utilizar as categorias de base do clube. É isso, a princípio, que pretende o presidente Duílio Monteiro Alves, mais uma vez pregando "pés no chão".TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Sem dinheiro para investir e buscando contenção de despesas para a nova temporada, as contratações de grandes nomes até podem acontecer, mas somente se as condições forem muito boas para o clube, sem fazer loucuras. Enquanto isso, o momento pede que as novas promessas corintianas sejam aproveitadas como reforços valiosos para o técnico Vagner Mancini.
- A gente sabe que precisa melhorar, mas sabe que não pode esquecer da crise que o país passa, nos clubes de futebol não é diferente e hoje, além disso, existe a pandemia. Muitos nos cobram contratações, com grande investimento no futebol para este ano, mas a gente não pode esquecer a pandemia, que vive seu pior momento, infelizmente, a gente não vê uma melhor no cenário financeiro. Temos que ter um time competitivo, mas não pode ser irresponsável, a gente trabalha em cima disso, a gente enxerga um caminho utilizando os meninos da base, que é algo que tem sido feito nos últimos anos - comentou Duílio em entrevista ao "Seleção SporTV", antes de completar:
- A gente tem que se reforçar, é lógico, o Corinthians tem que estar sempre brigando lá em cima por títulos, a sua torcida e o seu tamanho exigem isso, mas a gente tem que ter também um momento de muito pé no chão, porque a gente vive um péssimo momento em termos de economia em todo o mundo e no futebol não é diferente - complementou.Na mesma entrevista, o presidente reforçou o que vem dizendo desde que assumiu a presidência e garantiu o aproveitamento dos jovens alvinegros. Além disso, quer evitar fazer contratações que possam barrar a evolução que essas joias. Para Duílio, o momento pede e estabelece as condições ideais para que esses garotos sejam lançados e utilizados, já que possuem qualidade.
- O momento exige, muitas vezes os jogadores da base são utilizados por não terem sido feitos investimentos. Às vezes a gente traz um jogador, uma promessa que seja, um atleta que não seja conhecido e a gente acaba brecando a evolução dos nosso jogadores formados em casa. A gente tem sim isso (objetivo de usar a base), pelo momento financeiro, pelo momento de pandemia e por ter qualidade, por ter bons jogadores na nossa base, é uma das bases mais vencedoras dos últimos anos, o Corinthians é o maior vencedor de Copinha, então a gente tem que utilizar mais, sem dúvidas.
Embora esteja determinado a usufruir da base, Duílio sabe que o momento do time também interfere no sucesso dos jovens, mas entende que esse é o caminho para o futuro, ainda mais agora com a inauguração do CT da base (ao lado do profissional), que passará a receber mais atenção e mais garotos, que terão onde ficar quando vierem de outras cidades e estados do país.
- Infelizmente quando as coisas não vão bem isso se torna mais difícil de você revelar, o time todo não estando em bom momento, fica mais difícil de eles conseguirem mostrar potencial, mas esse é o nosso caminho, já existiu investimento alto, tem o novo CT da base para treinamento, estamos em fase final para que tenhamos alojamento, para que possamos trazer jogadores de outros estados, com segurança, para que eles tenham uma estrutura da altura do Corinthians então não tenho duvidas de que é um ótimo caminho e um caminho necessário neste momento - concluiu.