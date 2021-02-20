Sem dinheiro para investir, Duílio garante aposta em 'reforços' da base do Corinthians: 'Momento exige'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Embora a torcida do Corinthians esteja ansiosa para o início da temporada 2021 à espera de novidades para o time, será preciso se contentar com reforços menos famosos e, basicamente, caseiros, uma vez que o objetivo será utilizar as categorias de base do clube. É isso, a princípio, que pretende o presidente Duílio Monteiro Alves, mais uma vez pregando "pés no chão".TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Sem dinheiro para investir e buscando contenção de despesas para a nova temporada, as contratações de grandes nomes até podem acontecer, mas somente se as condições forem muito boas para o clube, sem fazer loucuras. Enquanto isso, o momento pede que as novas promessas corintianas sejam aproveitadas como reforços valiosos para o técnico Vagner Mancini.

- A gente sabe que precisa melhorar, mas sabe que não pode esquecer da crise que o país passa, nos clubes de futebol não é diferente e hoje, além disso, existe a pandemia. Muitos nos cobram contratações, com grande investimento no futebol para este ano, mas a gente não pode esquecer a pandemia, que vive seu pior momento, infelizmente, a gente não vê uma melhor no cenário financeiro. Temos que ter um time competitivo, mas não pode ser irresponsável, a gente trabalha em cima disso, a gente enxerga um caminho utilizando os meninos da base, que é algo que tem sido feito nos últimos anos - comentou Duílio em entrevista ao "Seleção SporTV", antes de completar:

- A gente tem que se reforçar, é lógico, o Corinthians tem que estar sempre brigando lá em cima por títulos, a sua torcida e o seu tamanho exigem isso, mas a gente tem que ter também um momento de muito pé no chão, porque a gente vive um péssimo momento em termos de economia em todo o mundo e no futebol não é diferente - complementou.Na mesma entrevista, o presidente reforçou o que vem dizendo desde que assumiu a presidência e garantiu o aproveitamento dos jovens alvinegros. Além disso, quer evitar fazer contratações que possam barrar a evolução que essas joias. Para Duílio, o momento pede e estabelece as condições ideais para que esses garotos sejam lançados e utilizados, já que possuem qualidade.

- O momento exige, muitas vezes os jogadores da base são utilizados por não terem sido feitos investimentos. Às vezes a gente traz um jogador, uma promessa que seja, um atleta que não seja conhecido e a gente acaba brecando a evolução dos nosso jogadores formados em casa. A gente tem sim isso (objetivo de usar a base), pelo momento financeiro, pelo momento de pandemia e por ter qualidade, por ter bons jogadores na nossa base, é uma das bases mais vencedoras dos últimos anos, o Corinthians é o maior vencedor de Copinha, então a gente tem que utilizar mais, sem dúvidas.

Embora esteja determinado a usufruir da base, Duílio sabe que o momento do time também interfere no sucesso dos jovens, mas entende que esse é o caminho para o futuro, ainda mais agora com a inauguração do CT da base (ao lado do profissional), que passará a receber mais atenção e mais garotos, que terão onde ficar quando vierem de outras cidades e estados do país.