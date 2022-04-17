Sem dificuldades, Corinthians vence o Real Brasília pelo Brasileirão Feminino

O time feminino do Corinthians venceu o Real Brasília, por 3 a 0 na tarde deste domingo (17), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da competição.

A partida foi disputada no Parque São Jorge, e os gols foram marcado por Jaqueline, Gabi Zanotti e Adriana.

Com o resultado, as Brabas assumiram a vice-liderança da competição nacional.QUASE ADRIANA ABRE O PLACAR

A partida começou equilibrada, mas aos 14 minutos o Timão teve a primeira chance clara de abrir o placar após ótima jogada individual da atacante Adriana, que cruzou para Gabi Portilho bater de primeira e mandar próximo ao gol adversário

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ADRIANA ON FIRE

Quatro minutos depois Adriana foi novamente para cima da marcação e novamente cruzou para Portilho finalizar para fora do gol.

Aos 27, de novo a atacante corintiana partiu pela esquerda e foi atropelada por Rafa Soares, defensora do Real Brasília, mas a árbitra não assinalou o pênalti.

Ainda assim, o primeiro tempo terminou empatado sem gols.

TIMÃO MARCA NO INÍCIO DO SEGUNDO TEMPO

Se a etapa inicial terminou 0 a 0, o Corinthians tratou de mudar a configuração logo aos cinco minutos no segundo tempo.

A autora do primeiro gol corintiano foi Jaqueline, que aproveitou o rebote de um chute na trave de Gabi Portilho.

ABRIU A PORTEIRA

Sete minuto após abrir o placar o Timão marcou o segundo.

Aos 12 minutos, Gabi Zanotti subiu mais que a marcação e aproveitou escanteio cobrado por Diany.

ADRIANA DEIXOU A SUA MARCA

Aproveitando o espírito ofensivo do segundo tempo, o Corinthians chegou ao seu terceiro gol, e com Adriana, melhor jogadora corintiana em campo, que foi para cima da marcação, novamente pelo lado esquerdo, foi derrubada na área e dessa vez a arbitragem marcou pênalti, que a própria jogadora bateu e converteu.

TIMÃO ADMINISTRA O RESULTADO

Com o resultado na mão, as Brabas apenas administraram na segunda metade do segundo tempo e garantiram o triunfo por 3 a 0, assim como o time masculino no último sábado (16), contra o Avaí, pelo Brasileirão masculino.

Com o resultado, o Timão chegou a vice-liderança da competição.

As meninas voltarão a jogar no dia 25 de abril, contra o São José, fora de casa, pela sétima rodada do Brasileirão.