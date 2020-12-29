Sem dificuldades, Chape vence o Paraná e retoma a liderança da Série B

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense

Na Arena Condá, a Chapecoense venceu o Paraná por 2 a 0 e deu mais um passo em direção ao acesso. Agora, o Verdão do Oeste fica na liderança, com 62 pontos. O Tricolor é o 18º, com 32 pontos.

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Na próxima rodada, a Chapecoense mede forças com o Brasil de Pelotas, na Arena Condá. O Paraná recebe o Botafogo-SP, na Vila Capanema.

O duelo

A blitz da Chapecoense deu resultado. Antes dos 14 minutos, o time da casa já vencia através de Anderson Leite. No cruzamento de Busanello, Anselmo Ramon furou e o volante mandou para dentro, 1 a 0.

O Verdão não tirou o pé do acelerado e continuou em cima. O resultado não poderia ser outro. Diante da fragilidade do rival, Matheus Ribeiro chutou, Alisson rebateu e Mike aproveitou o rebote, 2 a 0.

Na etapa final o Paraná tentou sair mais para o jogo. Mesmo sem muita qualidade na construção, o Tricolor assustou em cabeçada de Rafael Lima, que aproveitou o cruzamento e cabeceou rente ao poste.