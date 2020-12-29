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futebol

Sem dificuldades, Chape vence o Paraná e retoma a liderança da Série B

Com gols na etapa inicial, o Verdão do Oeste ultrapassou o América-MG e ficou mais perto do acesso...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 21:52

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 21:52
Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense
Na Arena Condá, a Chapecoense venceu o Paraná por 2 a 0 e deu mais um passo em direção ao acesso. Agora, o Verdão do Oeste fica na liderança, com 62 pontos. O Tricolor é o 18º, com 32 pontos.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Na próxima rodada, a Chapecoense mede forças com o Brasil de Pelotas, na Arena Condá. O Paraná recebe o Botafogo-SP, na Vila Capanema.
O duelo
A blitz da Chapecoense deu resultado. Antes dos 14 minutos, o time da casa já vencia através de Anderson Leite. No cruzamento de Busanello, Anselmo Ramon furou e o volante mandou para dentro, 1 a 0.
O Verdão não tirou o pé do acelerado e continuou em cima. O resultado não poderia ser outro. Diante da fragilidade do rival, Matheus Ribeiro chutou, Alisson rebateu e Mike aproveitou o rebote, 2 a 0.
Na etapa final o Paraná tentou sair mais para o jogo. Mesmo sem muita qualidade na construção, o Tricolor assustou em cabeçada de Rafael Lima, que aproveitou o cruzamento e cabeceou rente ao poste.
Quando encaixou uma rara troca e passes, o Paraná envolveu a marcação da Chape e perdeu um gol incrível. Bruno Gomes toca para Andrey, que saiu na cara do goleiro e chutou por cima do travessão.

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