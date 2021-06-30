AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem Diego Alves, Flamengo divulga os relacionados para a partida contra o Cuiabá; veja a lista
futebol

Sem Diego Alves, Flamengo divulga os relacionados para a partida contra o Cuiabá; veja a lista

Rubro-Negro visita o Cuiabá nesta quinta-feira, às 20h, na Arena Pantanal
...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 13:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 13:44
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com as malas prontas prontas para embarcar rumo ao Mato Grosso, o Flamengo finalizou a preparação para a partida contra o Cuiabá, marcada para esta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal e pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o clube já divulgou os relacionados de Rogério Ceni.Na lista, o destaque vai para a ausência de Diego Alves. De acordo com o Fla, o camisa 1 "não foi relacionado por precaução, após avaliação da fisiologia". O jovem Gabriel Batista é quem entrará no seu lugar.
Além de Diego Alves, poupado, o Flamengo seguirá com outros seis desfalques para encarar o Cuiabá: Isla, Piris da Motta, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, que estão na disputa da Copa América, além do goleiro César, que se recupera de cirurgia no joelho.
+ Veja a tabela do Brasileirão
Derrotado em Caxias do Sul na última rodada, o Flamengo vai em busca de sua primeira vitória fora de casa neste Brasileirão, onde está com nove pontos, na décima colocação e ainda com dois jogos a menos em relação à tabela.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Idade do gato: saiba em qual fase da vida está o seu pet
Gretchen é anunciada no after oficial do Festival Movimento Cidade
Gretchen é anunciada no after oficial do Movimento Cidade; ingressos a partir de R$30
Imagem de destaque
Tirar Discord do ar, como pediu Janja, não resolve problema e pode empurrar usuários para plataformas fora do alcance da lei, dizem especialistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados