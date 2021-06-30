Sem Diego Alves, Flamengo divulga os relacionados para a partida contra o Cuiabá; veja a lista

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Com as malas prontas prontas para embarcar rumo ao Mato Grosso, o Flamengo finalizou a preparação para a partida contra o Cuiabá, marcada para esta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal e pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o clube já divulgou os relacionados de Rogério Ceni.Na lista, o destaque vai para a ausência de Diego Alves. De acordo com o Fla, o camisa 1 "não foi relacionado por precaução, após avaliação da fisiologia". O jovem Gabriel Batista é quem entrará no seu lugar.

Além de Diego Alves, poupado, o Flamengo seguirá com outros seis desfalques para encarar o Cuiabá: Isla, Piris da Motta, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, que estão na disputa da Copa América, além do goleiro César, que se recupera de cirurgia no joelho.

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