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futebol

Sem definir situação na Juventus, Cristiano Ronaldo treina em CT de Portugal

Enquanto a Juventus venceu um amistoso contra o Cesena, da Terceira Divisão da Itália, CR7 fez um trabalho físico no Centro de Treinamentos da seleção portuguesa...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 17:57

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 17:57
Crédito: Reprodução/Intagram
Enquanto a Juventus vencia o modesto Cesena, da Terceira Divisão italiana, Cristiano Ronaldo treinava na Cidade do Futebol, Centro de Treinamento da seleção de Portugal, na cidade de Oeiras, região metropolitana de Lisboa. Neste sábado (24), a Velha Senhora venceu o amistoso disputado em seu Centro de Treinamento sem seus principais jogadores. Além de Cristiano Ronaldo, Bernardeschi, Bonucci, Chiellini e Chiesa também não participaram.
Ronaldo publicou uma foto nas redes sociais com a camisa de Portugal e a legenda: “Trabalho feito”. Ele fez o treino com o amigo Miguel Paixão, ex-jogador e companheiro de Ronaldo desde as categorias de base do Sporting. Vale lembrar que os atletas que disputaram a Euro ainda não se apresentaram.
Passando por uma crise financeira, a Juventus não descarta negociar o português para se livrar dos altos salários. Paris Saint-Germain e Manchester United são especulados como possíveis destinos do atacante de 36 anos.

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