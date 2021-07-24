Sem definir situação na Juventus, Cristiano Ronaldo treina em CT de Portugal

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Enquanto a Juventus vencia o modesto Cesena, da Terceira Divisão italiana, Cristiano Ronaldo treinava na Cidade do Futebol, Centro de Treinamento da seleção de Portugal, na cidade de Oeiras, região metropolitana de Lisboa. Neste sábado (24), a Velha Senhora venceu o amistoso disputado em seu Centro de Treinamento sem seus principais jogadores. Além de Cristiano Ronaldo, Bernardeschi, Bonucci, Chiellini e Chiesa também não participaram.

Ronaldo publicou uma foto nas redes sociais com a camisa de Portugal e a legenda: “Trabalho feito”. Ele fez o treino com o amigo Miguel Paixão, ex-jogador e companheiro de Ronaldo desde as categorias de base do Sporting. Vale lembrar que os atletas que disputaram a Euro ainda não se apresentaram.