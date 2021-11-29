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futebol

Sem definição no Palmeiras, Felipe Melo surge como nome para o Cruzeiro em 2022

O volante, que foi campeão brasileiro pelo clube em 2003, ainda não sabe se seguirá no Verdão na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 22:54

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 22:54

O Cruzeiro parece que vai ser um dos grandes movimentadores do mercado da bola para 2022. A Raposa já fechou com o zagueiro Maicon, mesmo ainda sem quitar o Tranfer Ban, punição da Fifa pelos não pagamentos das compras de Arrascaeta e Riascos, que juntos, geram uma dívida de R$ 13 milhões. Todavia, tudo indica que o time mineiro irá conseguir superar essa dificuldade financeira e reforçar o elenco na próxima temporada. Depois de Manoel e William Bigode surgirem como opções, outro nome forte pode estar na mira cruzeirense. Com o futuro indefinido no Palmeiras, o volante Felipe Melo pode ser jogador do time azul no ano que vem. A informação inicial sobre o interesse celeste foi dada pelo jornalista Jorge Nicola em seu canal no Youtube, que comentou sobre querer o meio de campo, de 38 anos que tem contrato com a equipe paulista somente até o final desta temporada. O camisa 30 do Verdão, bicampeão da Libertadores da América, ainda não avançou nas negociações com a equipe paulista, pois quer renovar por mais dois anos, enquanto o Palmeiras quer estender o contrato do jogador por mais uma temporada.
Felipe Melo já passou pelo Cruzeiro, fazendo parte do time campeão da Tríplice Coroa, em 2003 e tem boa relação com Alexandre Mattos, o executivo de futebol que também pode estar a caminho da Raposa. Felipe Melo tem outros interessados além de Cruzeiro e Palmeiras. O jogador é cobiçado por Internacional e Fluminense para 2022
Crédito: MesmobicampeãodaAméricacomoVerdão,FelipenãosabeseseguiránoPalmeirasem2022-(Foto:CesarGreco

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