Sem definição no Palmeiras, Felipe Melo surge como nome para o Cruzeiro em 2022

O Cruzeiro parece que vai ser um dos grandes movimentadores do mercado da bola para 2022. A Raposa já fechou com o zagueiro Maicon, mesmo ainda sem quitar o Tranfer Ban, punição da Fifa pelos não pagamentos das compras de Arrascaeta e Riascos, que juntos, geram uma dívida de R$ 13 milhões. Todavia, tudo indica que o time mineiro irá conseguir superar essa dificuldade financeira e reforçar o elenco na próxima temporada. Depois de Manoel e William Bigode surgirem como opções, outro nome forte pode estar na mira cruzeirense. Com o futuro indefinido no Palmeiras, o volante Felipe Melo pode ser jogador do time azul no ano que vem. A informação inicial sobre o interesse celeste foi dada pelo jornalista Jorge Nicola em seu canal no Youtube, que comentou sobre querer o meio de campo, de 38 anos que tem contrato com a equipe paulista somente até o final desta temporada. O camisa 30 do Verdão, bicampeão da Libertadores da América, ainda não avançou nas negociações com a equipe paulista, pois quer renovar por mais dois anos, enquanto o Palmeiras quer estender o contrato do jogador por mais uma temporada.