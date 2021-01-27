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futebol

Sem Cristiano Ronaldo, Juventus bate o SPAL e avança na Copa da Itália

Português é poupado pelo técnico Andrea Pirlo, mas Velha Senhora se vira bem sem sua principal estrela. Adversário na semifinal será a Inter de Milão, que eliminou o Milan...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 18:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 18:45
Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP
A Juventus está nas semifinais da Copa da Itália. Nesta quarta-feira, a Velha Senhora recebeu o SPAL, e venceu por 4 a 0. Morata, em cobrança de pênalti, Frabotta, Kulusevski e Chiesa marcaram os gols da partida. Na próxima fase, a Inter de Milão será o adversário.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoJOGO TRANQUILONo primeiro tempo, Rabiot foi derrubado por Vicari aos 13 minutos e, com o auxílio do VAR, o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Morata não desperdiçou e abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Kulusevski fez linda jogada e tocou para o ala-esquerdo Frabotta ampliar batendo de primeira na entrada da área.
ADMINISTRANDO O RITMONo segundo tempo, a Juve preferiu tirar o pé do acelerador, mas ainda marcou mais duas vezes. Chiesa roubou bola de Tomovic, esperou a ultrapassagem de Kulusevski, e tocou. O sueco só teve o trabalho de deslocar o goleiro. Nos acréscimos, Chiesa fechou a conta em Turim.
CR7 POUPADOPrincipal nome da Velha Senhora, o português Cristiano Ronaldo foi poupado pelo técnico Andrea Pirlo visando a sequência da temporada. O camisa 7 sequer foi relacionado para a partida, ficando fora do banco de reservas.
+ Neymar escala o seu melhor PSG de todos os tempos; veja o time montado por ele
SEQUÊNCIA​Na próxima fase da Copa da Itália, a Juventus vai encara a Inter de Milão. A Nerazzurri bateu o Milan no Derby della Madonnina e está na semifinal. Os duelos, que serão em ida e volta, ainda não têm data definida.

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