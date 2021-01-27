Sem Cristiano Ronaldo, Juventus bate o SPAL e avança na Copa da Itália

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP

A Juventus está nas semifinais da Copa da Itália. Nesta quarta-feira, a Velha Senhora recebeu o SPAL, e venceu por 4 a 0. Morata, em cobrança de pênalti, Frabotta, Kulusevski e Chiesa marcaram os gols da partida. Na próxima fase, a Inter de Milão será o adversário.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoJOGO TRANQUILONo primeiro tempo, Rabiot foi derrubado por Vicari aos 13 minutos e, com o auxílio do VAR, o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Morata não desperdiçou e abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Kulusevski fez linda jogada e tocou para o ala-esquerdo Frabotta ampliar batendo de primeira na entrada da área.

ADMINISTRANDO O RITMONo segundo tempo, a Juve preferiu tirar o pé do acelerador, mas ainda marcou mais duas vezes. Chiesa roubou bola de Tomovic, esperou a ultrapassagem de Kulusevski, e tocou. O sueco só teve o trabalho de deslocar o goleiro. Nos acréscimos, Chiesa fechou a conta em Turim.

CR7 POUPADOPrincipal nome da Velha Senhora, o português Cristiano Ronaldo foi poupado pelo técnico Andrea Pirlo visando a sequência da temporada. O camisa 7 sequer foi relacionado para a partida, ficando fora do banco de reservas.

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