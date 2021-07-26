Sem crise! Júlio Sérgio se mostra tranquilo após derrota do Coritiba

Crédito: Júlio substituiu o paraguaio Gustavo Morínigo (Divulgação/Coritiba

É fato que o Coritiba poderia ter reduzido para dois pontos a distância para o líder Náutico na Série B e, ao invés disso, viu o oponente abrir cinco unidades antes do confronto direto da próxima sexta-feira (30) no Couto Pereira. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTodavia, esse cenário que foi construído também pela derrota por 1 a 0 no fim de semana não tirou a tranquilidade do assistente Júlio Sérgio, nome que comandou a equipe na última rodada no lugar do treinador Gustavo Morínigo.

Isso porque, para ele, o revés não se deu por conta de uma partida pouco criativa do Coxa, mas sim através de um "lance isolado" favorável ao adversário:

- A Série B é sempre um jogo mais físico. Temos um time de qualidade, mas nem sempre conseguimos dominar o jogo e executar o que trabalhamos durante os treinos. Apesar de termos uma excelente equipe, dificilmente chegaríamos até o fim do campeonato sem perder. A gente sabia que seria um jogo truncado. Quando tomamos o gol, procuramos mudar para sermos mais agressivos. No geral, não sofremos na defesa. Tomamos um gol em um lance isolado.