Sem crise! Júlio Sérgio se mostra tranquilo após derrota do Coritiba

É fato que o Coritiba poderia ter reduzido para dois pontos a distância para o líder Náutico na Série B e, ao invés disso, viu o oponente abrir cinco unidades antes do confronto direto da próxima sexta-feira (30) no Couto Pereira. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTodavia, esse cenário que foi construído também pela derrota por 1 a 0 no fim de semana não tirou a tranquilidade do assistente Júlio Sérgio, nome que comandou a equipe na última rodada no lugar do treinador Gustavo Morínigo.
Isso porque, para ele, o revés não se deu por conta de uma partida pouco criativa do Coxa, mas sim através de um "lance isolado" favorável ao adversário:
- A Série B é sempre um jogo mais físico. Temos um time de qualidade, mas nem sempre conseguimos dominar o jogo e executar o que trabalhamos durante os treinos. Apesar de termos uma excelente equipe, dificilmente chegaríamos até o fim do campeonato sem perder. A gente sabia que seria um jogo truncado. Quando tomamos o gol, procuramos mudar para sermos mais agressivos. No geral, não sofremos na defesa. Tomamos um gol em um lance isolado.
Vale ressaltar que o Coritiba segue tendo uma partida a menos do que os concorrentes mais próximos na tabela de classificação. O embate em questão vale pela quarta rodada da Série B diante do Brusque, em Santa Catarina, e está agendado para o próximo dia 3 de agosto às 19h.