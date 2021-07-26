Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem crise! Júlio Sérgio se mostra tranquilo após derrota do Coritiba

Assistente técnico de Gustavo Morínigo afirmou que 'lance isolado' causou revés do fim de semana frente ao Operário...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 16:33

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 16:33

Crédito: Júlio substituiu o paraguaio Gustavo Morínigo (Divulgação/Coritiba
É fato que o Coritiba poderia ter reduzido para dois pontos a distância para o líder Náutico na Série B e, ao invés disso, viu o oponente abrir cinco unidades antes do confronto direto da próxima sexta-feira (30) no Couto Pereira. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTodavia, esse cenário que foi construído também pela derrota por 1 a 0 no fim de semana não tirou a tranquilidade do assistente Júlio Sérgio, nome que comandou a equipe na última rodada no lugar do treinador Gustavo Morínigo.
Isso porque, para ele, o revés não se deu por conta de uma partida pouco criativa do Coxa, mas sim através de um "lance isolado" favorável ao adversário:
- A Série B é sempre um jogo mais físico. Temos um time de qualidade, mas nem sempre conseguimos dominar o jogo e executar o que trabalhamos durante os treinos. Apesar de termos uma excelente equipe, dificilmente chegaríamos até o fim do campeonato sem perder. A gente sabia que seria um jogo truncado. Quando tomamos o gol, procuramos mudar para sermos mais agressivos. No geral, não sofremos na defesa. Tomamos um gol em um lance isolado.
Vale ressaltar que o Coritiba segue tendo uma partida a menos do que os concorrentes mais próximos na tabela de classificação. O embate em questão vale pela quarta rodada da Série B diante do Brusque, em Santa Catarina, e está agendado para o próximo dia 3 de agosto às 19h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados