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Sem CR7, Juventus fica só empata com o lanterna Crotone

Fora de casa, Velha Senhora fica no 1a1. Em isolamento por causa da COVID-19, Cristiano Ronaldo foi baixa...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 17:54

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 17:54

Crédito: Divulgação
Em partida da quarta rodada do Campeonato Italiano, a Juventus empatou em 1a1 com o lanterna Crotone, neste sábado, fora de casa. Nwanko, de pênalti, e Morata, para a Velha Senhora, fizeram os gols do jogo, ambos no primeiro tempo. A Juve não pôde contar com o seu melhor jogador, o atacante Cristiano Ronaldo, que está de quarentena por conta da COVID-19.
O time da casa abriu o placar aos 12, de pênalti, após Bonucci cometer falta dentro da área. Nwanko, que nada tinha a ver com isso, converteu. A Juve empatou aos 21, com Morata. Na etapa complementar, logo outro baque para a Velha Senhora: aos 15, Chiesa foi expulso. Ainda assim, a Juventus ainda virou, novamente com Morata, mas o VAR anulou: 1a1.
Com o resultado, a Juventus está em quarto, com oito pontos. O G4 tem ainda Milan (12), Atalanta (9) e Napoli (8). Sassuolo (7), com um jogo a menos, e Inter de Milão (7), completam o G6.
Na próxima rodada, a Juventus recebe o Hellas Verona, no domingo, dia 25, às 15h45. Enquanto isso, o Crotone, no mesmo dia, mas às 7h30, visita o Cagliari, primeiro fora do Z3, com um ponto.
Lazio é goleada fora de casaMais cedo, a Lazio perdeu de 3a0 para a Sampdoria, em Gênova. Os gols foram marcados por Quagliarella, Augello no primeiro tempo e Damsgaard, na etapa complementar. Com a derrota, a equipe de Roma caiu para 11º, com quatro pontos, enquanto a Samp aparece em nono, com seis pontos.

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