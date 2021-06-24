Sem clube, Paulinho não descarta retorno ao Barcelona

Após rescindir contrato com o Guangzhou Evergrande, Paulinho pensa em voltar ao futebol europeu. Em entrevista ao "Mundo Deportivo", o meio-campista brasileiro não descartou um retorno ao Barcelona apesar das dificuldades econômicas do clube.- Vivi um ano inesquecível no Barcelona em que vencemos a Liga e a Copa do Rei. Se tivesse outra oportunidade, e fosse algo bom para mim e minha família, voltaria feliz. O tema de dinheiro e duração de contrato não seriam um problema para mim. Nunca foi e muito menos será se o Barça me chamar.