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futebol

Sem clube, Paulinho não descarta retorno ao Barcelona

Meio-campista rescindiu contrato com Guangzhou Evergrande, está no Brasil, mas tem como prioridade voltar ao futebol europeu...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 09:52

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 09:52

Crédito: Paulinho afirma que voltaria a vestir a camisa blaugrana (AFP
Após rescindir contrato com o Guangzhou Evergrande, Paulinho pensa em voltar ao futebol europeu. Em entrevista ao "Mundo Deportivo", o meio-campista brasileiro não descartou um retorno ao Barcelona apesar das dificuldades econômicas do clube.- Vivi um ano inesquecível no Barcelona em que vencemos a Liga e a Copa do Rei. Se tivesse outra oportunidade, e fosse algo bom para mim e minha família, voltaria feliz. O tema de dinheiro e duração de contrato não seriam um problema para mim. Nunca foi e muito menos será se o Barça me chamar.
> Veja a tabela da Eurocopa
Por conta da pandemia da Covid-19, Paulinho não pôde voltar à China. O brasileiro está há sete meses sem realizar uma única partida oficial de futebol, mas vem treinando nas dependências do RB Bragantino para seguir em forma e apto quando for chamado.
Apesar de haver rumores sobre uma possível permanência no Brasil, o desejo do atleta é voltar a Europa. Além do Barcelona, o meia também experimentou duas temporadas na Premier League com a camisa do Tottenham e se sente preparado.

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