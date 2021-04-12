Sem clube, Maicosuel revela desejo de retornar ao Botafogo: 'Minha vontade é de poder ajudar'

Crédito: Maicosuel nunca escondeu o seu carinho e sua identificação com o Botafogo (Wagner Meier

Um velho conhecido da torcida do Botafogo revelou o seu desejo de voltar e ajudar o clube na campanha da Série B. Trata-se do meio-campista Maicosuel, que está sem clube desde que deixou o Paraná em 2019, e conversou com o canal 'Gigante Glorioso'. O jogador, de 34 anos, não escondeu o carinho que sente pelo Alvinegro e disse estar bem fisicamente.

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– Minha vontade é de poder ajudar. Faz muito tempo que não jogo e preciso estar num lugar onde me sinta bem, que eu me sinta em paz. Preciso treinar bem, estar feliz para reencontrar meu futebol. Estou com 34 anos, o modo de futebol talvez tenha mudado um pouco, mas quero ajudar. Estou bem, treinando e esperando uma oportunidade. É claro que a condição física está abaixo, estou magrinho, um pouco mais forte, mas para 34 anos estou bem – admitiu Maicosuel.

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O Mago, como é carinhosamente apelidado, defendeu as cores do Botafogo entre 2009 e 2012. Ele também passou por outros grandes clubes brasileiros como Grêmio, São Paulo e Atlético-MG. Durante a entrevista, o meia deixou claro que respeita todos os atletas do elenco do Glorioso, e que o desejo de retornar seria para ajudar um clube, no qual tem bastante identificação.

– Quero deixar claro que não quero menosprezar nenhum jogador do atual elenco. Sei que o Botafogo tem muito mais a oferecer a mim do que eu ao Botafogo, mas se fosse uma coisa boa para os dois, por que não? Nunca precisei jogar por dinheiro, roubar o clube. Quero ajudar, voltar a dar alegria, ter alegria, e o time certo seria o Botafogo, por tudo que eu passei. Seria uma coisa boa para os dois. Seria uma coisa normal, como em qualquer outro clube, um contrato de produtividade – disse.

Ao ser perguntado sobre a rivalidade com o Flamengo, o jogador relembrou o clássico de 2009, no primeiro jogo da decisão do Carioca, em que driblou o ex-zagueiro Juan. Ele admitiu que quase assinou com o rubro-negro antes de jogar no time da estrela solitária, mas que decidiu não atuar no rival após ter se identificado com o Glorioso.

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