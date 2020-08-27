Sem clube, Edinson Cavani rejeita proposta da Juventus, diz canal de TV

Segundo a emissora 'Sky Sports', Edinson Cavani rejeitou uma proposta da Juventus. O atacante continua sem equipe desde sua saída do Paris Saint-Germain. Nas últimas semanas, o jornalista Fernando Kallás criticou a postura do uruguaio e de seu irmão, Walter Guglielmone, nas negociações com os clubes.
O Benfica era o clube mais próximo de anunciar o atacante, mas devido às exigências financeiras, a transação não foi finalizada. Kallás disse que ambos não tiveram seriedade na condução das conversas com os encarnados e que mudaram termos do possível contrato no meio das tratativas. Com isso, segue a indefinição quanto ao futuro do uruguaio, que tem feito jogo duro e pedido alto para assinar um novo contrato e dar sequência a sua carreira. Aos 33, anos, ele tem o valor de mercado de 20 milhões de euros e ainda tem mercado na Europa. Além de Benfica e Juventus, o Atlético de Madrid também sondou a situação do atleta.
Desde 2013, o uruguaio disputou 301 partidas e marcou 200 gols com a camisa do Paris Saint-Germain. Ao todo, foram seis títulos do Campeonato Francês, cinco Copas da Liga Francesa, quatro Supercopas da França e mais quatro Copas da França.