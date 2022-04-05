Sem clima no Internacional, Victor Cuesta pode reencontrar bom futebol em mudança de ares para o Botafogo

A bola da vez no Botafogo é Victor Cuesta. Com objetivo de contratar um zagueiro canhoto e que tenha característica de saber sair jogando com a bola no pé, o argentino se encaixa no estilo buscado pelo Glorioso, que já fez uma proposta de empréstimo ao Internacional e aguarda resposta.+ Sem resposta do Portimonense, Botafogo vê Lucas Fernandes 'travar' e cogita novas opções para o meio

Uma eventual saída do zagueiro pode ser positiva para os três envolvidos: o próprio Cuesta, o Botafogo, que busca esse defensor canhoto no mercado, e o Internacional, que já não vê no camisa 15 a unanimidade que foi em anos recentes na equipe.

Contratado pelo Inter em 2017 ainda durante a Série B, Cuesta foi eleito duas vezes como o melhor zagueiro do Brasileirão - em 2018 e 2020 -, mas perdeu espaço no Colorado. A relação é desgastada dentro e fora de campo: ele já não possui a mesma confiança por parte da torcida e também no time titular. Quem explica é Filipe Duarte, setorista do Colorado no "GZH".

– Ao lado de Edenilson e Rodrigo Dourado, Victor Cuesta é um dos jogadores que está há mais tempo no Inter. E, assim como eles, virou alvo de críticas da torcida atualmente por fazer parte de uma geração que não conseguiu conquistar títulos. Aparentemente, parece estar sentindo o ambiente hostil - afirmou o jornalista ao LANCE!.O momento é tão ruim que Cuesta sequer foi relacionado para a estreia do Internacional na Copa Sul-Americana contra o 9 de Octubre, nesta terça-feira. Enquanto o elenco viajou para o Equador, o zagueiro ficou no Brasil.

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– Destaque nas temporadas anteriores, o zagueiro tem falhado muito desde o ano passado, principalmente na bola aérea defensiva. Tem um bom passe curto e sabe efetuar bons lançamentos, que o fizeram ser uma espécie de organizador do jogo desde trás. Porém, foi afastado da equipe no segundo jogo da semifinal do Gauchão, depois de o Inter ter sido derrotado pelo Grêmio por 3 a 0 em pleno Beira-Rio. Bruno Méndez e Kaique Rocha passaram a formar a dupla de zaga. Agora, como a diretoria tem um acerto iminente com Vitão, do Shakthar, o argentino aparece entre os negociáveis do elenco - completou.

A mudança de ares para um contexto que lhe pareça favorável no sentido psicológico pode ser necessário para que Cuesta tenha as condições necessárias para reencontrar o bom futebol. A diretoria do Botafogo tem confiança no acerto e espera a resposta ainda essa semana.