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Sem Chay, Botafogo se reapresenta visando partida contra o Confiança pela Série B

Lesionado, meio-campista sequer vai ao gramado do Estádio Nilton Santos no primeiro treino visando duelo da próxima quarta-feira, pela Série B do Brasileirão...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 19:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 19:21
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo voltou às atividades visando os próximos compromissos da Série B do Brasileirão. A equipe comandada por Enderson Moreira fez a primeira atividade desde o empate contra o Goiás no começo da tarde desta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro enfrenta o Confiança na quarta-feira, às 19h, pela 33ª rodada.+ Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exterior
O elenco teve dois dias de folga desde o resultado contra o Esmeraldino em Goiânia. Agora, o time iniciou a preparação visando o duelo diante do Confiança. O Alvinegro é o vice-líder do Campeonato Brasileiro.
A principal ausência ficou por conta de Chay. O meio-campista, com uma lesão no tornozelo direito, sequer subiu ao gramado do Nilton Santos. O camisa 14 faz trabalhos específicos de recuperação com o Departamento Médico do clube de forma interna.
Matheus Nascimento, que havia voltado à rotina do time sub-20 para a fase final do Brasileirão da categoria, figurou novamente na atividade do time principal.

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