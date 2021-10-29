Sem Chay, Botafogo se reapresenta visando partida contra o Confiança pela Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo voltou às atividades visando os próximos compromissos da Série B do Brasileirão. A equipe comandada por Enderson Moreira fez a primeira atividade desde o empate contra o Goiás no começo da tarde desta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro enfrenta o Confiança na quarta-feira, às 19h, pela 33ª rodada.+ Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exterior

O elenco teve dois dias de folga desde o resultado contra o Esmeraldino em Goiânia. Agora, o time iniciou a preparação visando o duelo diante do Confiança. O Alvinegro é o vice-líder do Campeonato Brasileiro.

A principal ausência ficou por conta de Chay. O meio-campista, com uma lesão no tornozelo direito, sequer subiu ao gramado do Nilton Santos. O camisa 14 faz trabalhos específicos de recuperação com o Departamento Médico do clube de forma interna.