Sem chances no Cruzeiro, Halef Pitbull reconstrói carreira com gols no Mito Hollyhock, do Japão

O futebol é recheado de histórias que não dão certo em um determinado clube, dando a impressão de que uma carreira pode estar sem futuro, mas que acabam com frequência em reviravoltas. É o caso dos atacante Halef Pitbull, que foi contratado pelo Cruzeiro como atleta promissor, depois de se destacar no Vitória da Conquista-BA e depois no Santa Cruz, em 2017, então com 23 anos. Em quatro anos de contrato com a Raposa, Halef não entrou nenhuma vez de forma oficial com a camisa celeste e teve de fazer um acordo com a equipe mineira para seguir sua carreira. Halef rodou por Ipatinga, retornou ao Santa Cruz e por fim, conseguiu um acerto com o Berço, de Portugal, da terceira divisão do país europeu. Porém, o bom desempenho na Terrinha lhe rendeu um contrato com o Mito Hollyhock, que disputa da J League 2, do Japão, O atacante, de 26 anos, reconstrói sua carreira no Japão e já apresenta bons números: em 18 jogos pelo Mito, fez cinco gols e deu uma assistência, em 486 minutos jogados pela equipe nipônica. O empréstimo feito pelo Berço é válido até o fim deste ano e o momento de Halef na Terra do Sol Nascente deve credenciá-lo a seguir no Japão para outra temporada, ajudando sua equipe a se manter na J League 2, e em 2021 buscar o acesso à elite do futebol japonês.