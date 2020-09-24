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Sem chances no Cruzeiro, Halef Pitbull reconstrói carreira com gols no Mito Hollyhock, do Japão

O jogador, de 26 anos, ficou quatro ano vinculado à Raposa sem jogar  e  está conseguindo colocar em terras japonesas nos trilhos sua jornada no futebol...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:47

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 15:47
Crédito: Halef não jogou pela Raposa e teve de reconstruir sua carreira no futebol japonês-(Divulgação/Arquivo pessoal
O futebol é recheado de histórias que não dão certo em um determinado clube, dando a impressão de que uma carreira pode estar sem futuro, mas que acabam com frequência em reviravoltas. É o caso dos atacante Halef Pitbull, que foi contratado pelo Cruzeiro como atleta promissor, depois de se destacar no Vitória da Conquista-BA e depois no Santa Cruz, em 2017, então com 23 anos. Em quatro anos de contrato com a Raposa, Halef não entrou nenhuma vez de forma oficial com a camisa celeste e teve de fazer um acordo com a equipe mineira para seguir sua carreira. Halef rodou por Ipatinga, retornou ao Santa Cruz e por fim, conseguiu um acerto com o Berço, de Portugal, da terceira divisão do país europeu. Porém, o bom desempenho na Terrinha lhe rendeu um contrato com o Mito Hollyhock, que disputa da J League 2, do Japão, O atacante, de 26 anos, reconstrói sua carreira no Japão e já apresenta bons números: em 18 jogos pelo Mito, fez cinco gols e deu uma assistência, em 486 minutos jogados pela equipe nipônica. O empréstimo feito pelo Berço é válido até o fim deste ano e o momento de Halef na Terra do Sol Nascente deve credenciá-lo a seguir no Japão para outra temporada, ajudando sua equipe a se manter na J League 2, e em 2021 buscar o acesso à elite do futebol japonês.

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