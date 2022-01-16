Sem centroavante de peso, cria da base pode se tornar alternativa do Corinthians para o setor

No fim da temporada passada a diretoria do Corinthians cogitou emprestar o meia-atacante Gustavo Mantuan, mas o técnico Sylvinho evitou que isso acontecesse. Sempre foi do interesse do treinador contar com o atleta, mas o início de 2022 trouxe surpresa sobre como ele deverá ser útil ao elenco corintiano. Sem Jô nos primeiros treinamentos deste ano, Mantuan foi o responsável por ser o centroavante corintiano nos trabalhos iniciais. O titular da função retornou às atividades presenciais há três dias, após se recuperar da Covid-19, mas ainda não treinou com bola, o que indica que seja a prata da casa corintiana o titular no jogo-treino deste domingo contra a Inter de Limeira, no CT Joaquim Grava.

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Com Gustavo Mantuan como último homem da linha ofensiva do Timão, a tendência é que Sylvinho pense em um time próximo do que escalou nos seus primeiros jogos no comando do clube, em meados de junho e julho, com Luan flutuando como um falso nove e abrindo espaço para os atletas de beirada também entrarem mais na área, ou como testou com Róger Guedes, mais oara o fim do ano, sendo o centroavante.

No primeiro caso, a alternativa pelo camisa 7 se deu pela carência de armadores, e o intuito do treinador corintiano era ter um jogador para auxiliar na armação, mas que pisasse na área para também finalizar, além da já citada ideia de ter os pontas mais participativos no último terço do campo. Na ocasião, Luan esboçava um retorno a boa fase, diferentemente de Jô, mas aos poucos isso se inverteu e o atacante mais experiente engatou uma sequência de bons jogos e gols, que o consolidou como titular, ainda que o momento positivo não permanecesse por muito tempo.

E justamente pela falta de sequência de boas atuações de Jô é que Sylvinho chegou a testar Róger Guedes como falso nove. Nesse circustância o Timão já contava com ótimos armadores em seu elenco, após a chegada de Giuliano, Renato Augusto e Willian, mas o camisa 77 não conseguia manter a dinâmica de jogo proposta pela comissão técnica. Outro reforço badalado, no entanto, Róger Guedes estava sendo o principal responsável pelos lances efetivos de ataque. Paralelamente a isso, garotos, como Adson, Du Queiroz e Gabriel Pereira despontavam em espaços do meio para a frente. Porém, ainda que a ideia era usar todos os jogadores em boa fase, a utilização fora das suas melhores posições acarretou em queda de rendimento e Sylvinho recuou da decisão.

O que acontece é que, de fato, não há confiança de que Jô possa ser o centroavante corintiano para a temporada, ainda que ele tivesse sido o artilheiro da equipe em 2021. A idade avançada faz com que o centroavante a cada ano caia de produção e, com isso, a diretoria do Corinthians tem corrido desde o início da janela de transferências por um 'camisa 9' de peso. Suárez, Cavani e Diego Costa despontam como principais nomes, sendo que o primeiro nem quis ouvir a proposta do Timão, pela falta de interesse em jogar no América do Sul neste momento, o segundo até se interessou, mas deve cumprir o seu contrato com o Manchester United, da Inglaterra até o fim, no meio do ano, e frustrou os planos da equipe alvinegra, e o terceiro segue monitorado pois pode rescindir o seu contrato com o Atlético-MG.

Contudo, ainda o único centroavante de ofício do Corinthians no elenco atual é Jô, que, com Covid-19, ficou fora dos primeiros treinamentos do clube na última semana, voltou há dois dias, mas ainda não trabalhou com bola. Coube, então, ao técnico Sylvinho apostar em Mantuan como alternativa para o camisa 77 ou até mesmo ser a solução enquanto o clube não encontra o atacante que arrase os quarteirões.

O início de Gustavo Mantuan do Timão foi ótimo. Ele está no clube desde os 11 anos, mas teve as suas primeiras chances em 2020, tendo feito sete jogos, os quatro primeiros entrando no decorrer deles, mas se destacando e se tornando titular em outros três, entre eles o seu último até aqui, contra o Vasco, em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão daquele ano, quando marcou um dos gols no triunfo corintiano por 2 a 1. Oito dias depois, no entanto, o atleta rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo durante um treino com a Seleção Brasileira Sub-20.

A lesão deixou o meia, que agora também pode ser atacante, fora da ativa durante quase um ano, voltando a ser relacionado em setembro de 2021, mas entrando efetivamente em campo em apenas três jogos, entrando no decorrer de todos eles e jogando um minuto contra o Sport, pela 25ª rodada do último Brasileiro, quatro diante do São Paulo, pela 27ª, e 30 contra o Juventude, na 38ª.