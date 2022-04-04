Sem camisa, Cano vibra com música em provocação ao Vasco após título do Fluminense

Um dia depois de levantar o título do Campeonato Carioca, o Fluminense aproveitou o domingo para celebrar. Elenco, familiares, comissão técnica e funcionários do clube se reuniram em um restaurante da Barra da Tijuca para confraternizar após a conquista. Um dos momentos mais marcantes e registrado amplamente pelos presentes nas redes sociais foi com Germán Cano.

Em uma das imagens, o artilheiro da decisão contra o Flamengo aparece rodando a camisa e pulando em cima de uma cadeira cantando uma música que provocou seu ex-clube: "Chora vascaíno, o sonho acabou, o Germán Cano é tricolor". O argentino já tinha sido filmado por Fred ainda no vestiário também empolgado com a música das arquibancadas.

Ainda na celebração, o presidente Mário Bittencourt puxou um couro com a música: "Boi da cara preta, Paulo Henrique Ganso joga mais que o Arrascaeta". Celebrando o meio-campista tricolor que foi titular e um dos destaques da decisão do Estadual. Todos os jogadores acabaram comemorados em algum momento.

Depois de vencer o Flamengo, o Fluminense inicia nesta segunda-feira a preparação para estrear na Copa Sul-Americana na quarta, às 19h15, contra o Oriente Petrolero (BOL), no Maracanã. No sábado, dia 9, já é dia de atuar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro diante do Santos, também em casa.