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Sem camisa, Cano vibra com música em provocação ao Vasco após título do Fluminense

Argentino apareceu pulando e cantando a música feita pela torcida do Flu em comemoração da conquista do Carioca...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 21:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 21:47
Um dia depois de levantar o título do Campeonato Carioca, o Fluminense aproveitou o domingo para celebrar. Elenco, familiares, comissão técnica e funcionários do clube se reuniram em um restaurante da Barra da Tijuca para confraternizar após a conquista. Um dos momentos mais marcantes e registrado amplamente pelos presentes nas redes sociais foi com Germán Cano.
Em uma das imagens, o artilheiro da decisão contra o Flamengo aparece rodando a camisa e pulando em cima de uma cadeira cantando uma música que provocou seu ex-clube: "Chora vascaíno, o sonho acabou, o Germán Cano é tricolor". O argentino já tinha sido filmado por Fred ainda no vestiário também empolgado com a música das arquibancadas.
Ainda na celebração, o presidente Mário Bittencourt puxou um couro com a música: "Boi da cara preta, Paulo Henrique Ganso joga mais que o Arrascaeta". Celebrando o meio-campista tricolor que foi titular e um dos destaques da decisão do Estadual. Todos os jogadores acabaram comemorados em algum momento.
Depois de vencer o Flamengo, o Fluminense inicia nesta segunda-feira a preparação para estrear na Copa Sul-Americana na quarta, às 19h15, contra o Oriente Petrolero (BOL), no Maracanã. No sábado, dia 9, já é dia de atuar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro diante do Santos, também em casa.
Crédito: CanoapareceupulandoemvídeoprovocandooVasco(Foto:Reprodução

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