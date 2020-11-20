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futebol

Sem Benítez, Vasco volta a ser previsível no empate com o Fortaleza

Argentino foi desfalques de última hora, e o Cruz-Maltino não conseguiu se impor sobre o Fortaleza, mesmo em São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 08:30

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 08:30

Crédito: Maga Jr/Ofotografico
O técnico Ricardo Sá Pinto entende que qualquer um dos times poderia ter vencido o jogo desta quinta-feira, em São Januário. Já o goleiro Fernando Miguel avalia o Fortaleza como o time mais próximo da vitória. Fato é que o Vasco, mesmo em casa, não conseguiu ter o mesmo rendimento da última partida. Mas o treinador justifica.- O adversário baixou muito as linhas, assim perdemos profundidades com o Léo e com o Neto. Eles esperaram por nós. Criamos algumas oportunidades. tentamos explorar o lado contrário, era uma estratégia e as tivemos. Poderíamos ter feito o gol. essa era a estratégia - explica Sá Pinto, lamentando a noite pouco produtiva dos alas:
- Nem o Léo estava tão fresco, nem o Netinho (Neto Borges). Há jogos em que a equipe está mais fresca (fisicamente). Este adversário está organizado, tem bons jogadores e é perigoso no contra-ataque. Se quiserem desvalorizar o Fortaleza, eu não desvalorizo. É uma boa equipe, como todas são - avaliza.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
De fato, o time visitante esteve mais próximo da vitória do que o Cruz-Maltino. Ofensivamente, o Vasco, sem Benítez, esteve pobre. Veremos o futuro.

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