Sem Benítez, Vasco volta a ser previsível no empate com o Fortaleza

O técnico Ricardo Sá Pinto entende que qualquer um dos times poderia ter vencido o jogo desta quinta-feira, em São Januário. Já o goleiro Fernando Miguel avalia o Fortaleza como o time mais próximo da vitória. Fato é que o Vasco, mesmo em casa, não conseguiu ter o mesmo rendimento da última partida. Mas o treinador justifica.- O adversário baixou muito as linhas, assim perdemos profundidades com o Léo e com o Neto. Eles esperaram por nós. Criamos algumas oportunidades. tentamos explorar o lado contrário, era uma estratégia e as tivemos. Poderíamos ter feito o gol. essa era a estratégia - explica Sá Pinto, lamentando a noite pouco produtiva dos alas: