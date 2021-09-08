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Sem atuar desde julho, Rodrigo Caio realiza primeiro treino completo junto ao elenco do Flamengo

O zagueiro deve estar a disposição do técnico Renato Gaúcho para a partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 16h, válida pela 20ª rodada do Brasileirão...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 15:54

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 15:54
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O técnico Renato Gaúcho deve ter um reforço caseiro para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque. Isso porque o zagueiro Rodrigo Caio participou de uma atividade completa ao lado do elenco do Flamengo pela primeira vez desde a lesão no joelho nesta quarta-feira. Assim, se tudo ocorrer conforme o esperado, segundo o site "ge", o jogador deve estar em campo contra a equipe paulista.
> Flamengo disponibiliza ônibus para time rival voltar para casa após jogosSem atuar desde 25 de julho, Rodrigo Caio, inclusive, chegou a realizar um trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular, segundo o clube, após uma série de lesões.
> Veja a tabela do Brasileirão
Ainda vale destacar que Rodrigo Caio será avaliado nas atividades antes do jogo contra o Palmeiras. Nas últimas partidas, Renato Gaúcho tem optado por Gustavo Henrique e Bruno Viana.
Por outro lado, Bruno Henrique segue o trabalho à parte no gramado e sob a supervisão de fisioterapeutas. O atacante, vale lembrar, se recupera de uma lesão na coxa que sofreu na partida contra o Grêmio, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

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