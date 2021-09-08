Sem atuar desde julho, Rodrigo Caio realiza primeiro treino completo junto ao elenco do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O técnico Renato Gaúcho deve ter um reforço caseiro para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo, às 16h, no Allianz Parque. Isso porque o zagueiro Rodrigo Caio participou de uma atividade completa ao lado do elenco do Flamengo pela primeira vez desde a lesão no joelho nesta quarta-feira. Assim, se tudo ocorrer conforme o esperado, segundo o site "ge", o jogador deve estar em campo contra a equipe paulista.

> Flamengo disponibiliza ônibus para time rival voltar para casa após jogosSem atuar desde 25 de julho, Rodrigo Caio, inclusive, chegou a realizar um trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular, segundo o clube, após uma série de lesões.

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Ainda vale destacar que Rodrigo Caio será avaliado nas atividades antes do jogo contra o Palmeiras. Nas últimas partidas, Renato Gaúcho tem optado por Gustavo Henrique e Bruno Viana.