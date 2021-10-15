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Sem antecipar planejamento para 2022, Sylvinho aprova Paulinho no Corinthians: 'Todo time gostaria'

Treinador falou da possível volta do meio-campista ao Timão, mas evitou comentar o que será feito para a próxima temporada, uma vez que o Brasileirão está em andamento...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 17:53

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 17:53

Crédito: Eduardo Viana/Lancepress!
Depois de Duilio Monteiro Alves falar do interesse que tem em repatriar Paulinho para o Corinthians, foi a vez de Sylvinho aprovar a chegada do meio-campista na próxima temporada. No entanto, o treinador evitou falar do planejamento para 2022 enquanto houver a disputa do Brasileirão-2021. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, o técnico corintiano repercutiu a possível volta de Paulinho para o clube após a rescisão contratual do jogador com o Al Ahli, da Arábia Saudita, em setembro. Como era de se esperar, as portas foram abertas para esse retorno, se ele, de fato, acontecer. No entanto, a prioridade neste momento é de focar na reta final do Campeonato Brasileiro.
- É muito bom o nome do Paulo. Paulinho é um atleta que todo time gostaria de contar, ele tem uma identificação muito grande também com o Corinthians, mas a janela está fechada. O nosso momento é de focar nesse último terço de campeonato que nós temos pela frente e é bastante difícil.Com o foco na disputa da competição nacional, em que o Timão busca uma das vagas para a Copa Libertadores de 2022, o planejamento para a próxima temporada, por enquanto, está sendo tratado em segundo plano, uma vez que a prioridade tem sido o trabalho com os problemas relacionados ao dia a dia.
- O campeonato é difícil e tudo muito rápido, nós temos trabalhado diariamente no nosso time, na nossa forma de encarar o adversário, na recuperação de atletas, enfim, e nos treinamentos. Não tivemos tempo, não é momento, planejamento está sendo feito junto, a cada dia, a cada semana.
Na próxima segunda-feira, às 20h, o Corinthians enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pela 27ª rodada do Brasileirão-2021. Atualmente, o Timão ocupa a sexta colocação na tabela com 40 pontos, encostado no rival Palmeiras.

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