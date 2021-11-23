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Sem 'AeroPorco', Mancha Alviverde planeja festa no CT em apoio aos jogadores

Organizada se reunirá na frente da Academia de Futebol para incentivar os atletas que vão a Montevidéu...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 10:00

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 10:00

A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, anunciou que fará uma concentração no centro de treinamentos do Maior Campeão Nacional antes da viagem do elenco a Montevidéu, para a final da Libertadores. O evento, inicialmente, seria no aeroporto, mas, por pedidos das autoridades, foi remanejado para a Academia de Futebol.
Relembre a trajetória do Palmeiras até a final da Libertadores de 2021
Deste modo, na quarta-feira (24), às 12h (de Brasília), membros da Mancha irão se reunir em frente ao centro de excelência do Verdão. Meia hora depois, às 12h30, o ônibus com os atletas sairá, levando todos aqueles que vão à capital uruguaia.
Veja a tabela completa do BrasileirãoAntes da final, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), na próxima terça-feira (23), pelo Brasileirão.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A decisão, contra o Flamengo, está marcada para sábado (27), às 17h (de Brasília), no estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai.
Crédito: PrincipaltorcidaorganizadadoPalmeirasplanejaapoionaAcademiadeFutebol(Foto:MarcelloFim/Ofotografico

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