Sem Adson, Corinthians fecha preparação para enfrentar o Juventude; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou a última sessão de treino antes de encarar o Juventude, em partida marcada para esta terça, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão. Willian e Adson não estão entre os relacionados e desfalcam a equipe.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 3, os atletas participaram do aquecimento e de um trabalho de rondo (tradicional "bobinho"). Depois, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade tática de 11 contra 11 em campo reduzido.

Em seguida, no Campo 4, o treinador corintiano orientou um treinamento tático para ajustar o posicionamento dos atletas em diferentes situações de jogo, além de trabalhar bolas paradas ofensivas e defensivas.Alguns jogadores realizaram complementos de finalizações, cobranças de pênalti e também de faltas diretas depois das atividades do dia.

O meio-campista Adson segue em recuperação do trauma que sofreu no jogo diante do Athletico, em 22 de agosto, e está fora da partida. Além dele, o recém-chegado Willian, adquirindo ritmo de jogo, ainda não irá para o duelo.

Um provável Corinthians para enfrentar o Juventude é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni (Renato Augusto) e Giuliano; Gustavo Mosquito, Luan (Roger Guedes) e Jô.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.