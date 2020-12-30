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futebol

Sem acordo, Lucas Mugni se despede do Sport

Argentino não entrou em acordo com a diretoria e deixou o clube nesta quarta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2020 às 16:57

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 16:57

Crédito: Anderson Stevens/Sport Club do Recife
Fim da passagem de Lucas Mugni pelo Sport. Após semanas de muita negociação, clube e atleta não entraram em acordo e o meio-campista está livre para buscar novos ares a partir e 1º de janeiro.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Segundo o empresário do argentino, o principal entrave para a história não ter final feliz é a parte financeira. O Leão devia a Mugni dinheiro por metas alcançadas e direitos de imagem, o que irritou o staff.
Recentemente, alguns diretores do Leão afirmaram que o clube estava se esforçando ao máximo para ficar com o jogador, mas não tinha certeza da sua permanência.
+ Hulk, Diego Costa… Veja bons atacantes que estão buscando novo time para 2021
Nesta quarta-feira, o atleta compareceu a Ilha do Retiro, treinou ao lado dos companheiros e depois se despediu.
Sport
Até o fechamento da reportagem, o Sport não havia se manifestado oficialmente sobre a saída de Lucas Mugni.

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