Sem acordo, Lucas Mugni se despede do Sport

Crédito: Anderson Stevens/Sport Club do Recife

Fim da passagem de Lucas Mugni pelo Sport. Após semanas de muita negociação, clube e atleta não entraram em acordo e o meio-campista está livre para buscar novos ares a partir e 1º de janeiro.

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Segundo o empresário do argentino, o principal entrave para a história não ter final feliz é a parte financeira. O Leão devia a Mugni dinheiro por metas alcançadas e direitos de imagem, o que irritou o staff.

Recentemente, alguns diretores do Leão afirmaram que o clube estava se esforçando ao máximo para ficar com o jogador, mas não tinha certeza da sua permanência.

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Nesta quarta-feira, o atleta compareceu a Ilha do Retiro, treinou ao lado dos companheiros e depois se despediu.

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