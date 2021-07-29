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Sem acordo, Juventus pode ficar sem Locatelli na próxima temporada

Dirigente do Sassuolo afirma que o negócio deve ser concretizado até o início do próximo mês de agosto. Meio-campista tem contrato com a equipe neroverdi até 2023...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 11:45

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 11:45
Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Manuel Locatelli, principal alvo da Juventus nesta janela de transferências, pode permanecer no Sassuolo. Os clubes italianos ainda não encontraram um acordo pela transferência do atleta e Giovanni Carnevali, CEO da equipe neroverdi, afirmou que não irá alongar a negociação.- Estamos aguardando uma oferta adequada, caso contrário Locatelli irá permanecer no Sassuolo. Nós estaremos fechando o nosso mercado no início de agosto.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O Sassuolo pede cerca de 40 milhões de euros (R$ 243 milhões) para liberar o principal nome do elenco. No entanto, a Velha Senhora ainda não alcançou estes valores nem com os bônus propostos na operação, além dos valores fixados.
Locatelli não tem interesse em jogar por outro clube na próxima temporada a não ser a Juventus. O meia já recusou as propostas do Arsenal e do Borussia Dortmund e já tem acertado os termos pessoais com o time dirigido por Massimiliano Allegri.

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