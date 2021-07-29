Sem acordo, Juventus pode ficar sem Locatelli na próxima temporada

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP

Manuel Locatelli, principal alvo da Juventus nesta janela de transferências, pode permanecer no Sassuolo. Os clubes italianos ainda não encontraram um acordo pela transferência do atleta e Giovanni Carnevali, CEO da equipe neroverdi, afirmou que não irá alongar a negociação.- Estamos aguardando uma oferta adequada, caso contrário Locatelli irá permanecer no Sassuolo. Nós estaremos fechando o nosso mercado no início de agosto.

> Veja a tabela do Campeonato Italiano

O Sassuolo pede cerca de 40 milhões de euros (R$ 243 milhões) para liberar o principal nome do elenco. No entanto, a Velha Senhora ainda não alcançou estes valores nem com os bônus propostos na operação, além dos valores fixados.