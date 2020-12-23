Sem acordo, Coritiba libera William Matheus

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Afundado na zona de rebaixamento, o Coritiba recebeu mais uma notícia negativa. Trata-se do lateral-esquerdo William Matheus, que não terá o seu contrato renovado e deixa o clube.

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O término do seu vinculo está marcado para o dia 31 de janeiro. Como não houve acordo entre as partes, o atleta foi liberado para tocar o seu futuro em outro time.

De acordo com o site ge, William Matheus tem acordo encaminhado com o futebol japonês e deve acertar a transferências nos próximos dias.

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