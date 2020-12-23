Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem acordo, Coritiba libera William Matheus

Lateral-esquerdo encaminhou transferência para o Japão e deixa o Coxa na reta final do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 dez 2020 às 19:33

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 19:33

Crédito: Divulgação
Afundado na zona de rebaixamento, o Coritiba recebeu mais uma notícia negativa. Trata-se do lateral-esquerdo William Matheus, que não terá o seu contrato renovado e deixa o clube.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O término do seu vinculo está marcado para o dia 31 de janeiro. Como não houve acordo entre as partes, o atleta foi liberado para tocar o seu futuro em outro time.
De acordo com o site ge, William Matheus tem acordo encaminhado com o futebol japonês e deve acertar a transferências nos próximos dias.
+ De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia
Além do lateral-esquerdo, outros três atletas estão com acordo até 31 de dezembro: goleiro Alex Muralha, o lateral-direito Patrick Vieira e o volante Matheus Sales.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados