Sem acordo com Getafe, Deyverson recebe 30 dias de férias no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Depois de não ter o contrato de empréstimo renovado com o Getafe, o atacante Deyverson vai receber férias de 30 dias do Palmeiras para se equiparar ao restante do elenco, que somente na próxima quarta (1º de julho) retornará às atividades com bola por conta da pandemia do novo coronavírus.

A informação foi inicialmente publicada pela ESPN e confirmada pelo LANCE!. O contrato de empréstimo acaba nesta terça e Deyverson terá direito ao mesmo período a que os outros jogadores do alviverde tiveram de recesso. Ainda não se sabe o futuro do jogador.E MAIS:Palmeiras se reapresenta e confirma recuperação de jogador com Covid-19Basel anuncia Arthur Cabral após chegar em acordo com o PalmeirasPalmeirenses testam negativo para COVID-19 após festa de Felipe MeloA não renovação pegou tanto o atleta quanto o Palmeiras de surpresa, visto que parecia haver uma tendência à extensão do vínculo pelo menos até setembro. Agora, porém, o empresário do jogador trabalha para decidir qual será o próximo clube do atacante.