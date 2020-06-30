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futebol

Sem acordo com Getafe, Deyverson recebe 30 dias de férias no Palmeiras

Atacante não teve acordo de empréstimo renovado com clube espanhol e agora espera definir qual será seu próximo destino; férias é para equiparação com elenco alviverde...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 21:59

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 21:59

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Depois de não ter o contrato de empréstimo renovado com o Getafe, o atacante Deyverson vai receber férias de 30 dias do Palmeiras para se equiparar ao restante do elenco, que somente na próxima quarta (1º de julho) retornará às atividades com bola por conta da pandemia do novo coronavírus.
A informação foi inicialmente publicada pela ESPN e confirmada pelo LANCE!. O contrato de empréstimo acaba nesta terça e Deyverson terá direito ao mesmo período a que os outros jogadores do alviverde tiveram de recesso. Ainda não se sabe o futuro do jogador.E MAIS:Palmeiras se reapresenta e confirma recuperação de jogador com Covid-19Basel anuncia Arthur Cabral após chegar em acordo com o PalmeirasPalmeirenses testam negativo para COVID-19 após festa de Felipe MeloA não renovação pegou tanto o atleta quanto o Palmeiras de surpresa, visto que parecia haver uma tendência à extensão do vínculo pelo menos até setembro. Agora, porém, o empresário do jogador trabalha para decidir qual será o próximo clube do atacante.
Deyverson chegou no Palmeiras em 2017 e dividiu a opinião de torcedores e treinadores desde então. Ele tem contrato até junho de 2022 com o clube, que tem 70% dos seus direitos econômicos.E MAIS:Namorada de Dudu abre B.O contra ex-esposa do atleta por ameaçaDudu teria pedido para ser negociado em reunião com o PalmeirasContrato de Gómez acaba nesta terça, mas não preocupa Palmeiras; entendaJornal do Qatar aponta 'brilhantismo' de Dudu em título brasileiro de 2018 E MAIS:

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