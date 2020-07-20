Sem abraços após o gol, cuspe no chão, aglomerações: as regras para a volta do futebol em Minas Gerais

Crédito: A bola volta a rolar em Minas no próximo fim de semana, com a disputa da 10ª rodada do Campeonato Mineiro-(Bruno Cantini/Atlético-MG

O futebol em Minas Gerais já tem data de retorno e, no dia 26 de julho, a bola volta a rolar no estado para os duelos do Campeonato Mineiro 2020, que terá o seu final dentro de campo. Para que as partidas aconteçam com segurança, um protocolo sanitário para evitar contágio pelo coronavírus foi elaborado pela Federação Mineira de Futebol(FMF). Abraços após o gol, cusparadas no chão, beijar a bola, entre outras coisas comuns nos jogos de futebol estão proibidas nos jogos do Estadual. O uso de máscaras fora do campo de jogo será obrigatório e o clube mandante será responsável pelo cumprimento de todo o protocolo de prevenção contra o coronavírus. Confira com mais detalhes os protocolos de segurança sanitária para os jogos do Campeonato Mineiro. -Locais de jogo divididos em duas "zonas": -Zona 1 (campo de jogo e vestiários): delegações dos clubes (40 em cada uma), arbitragem (quatro), quadro da FMF (seis), equipe de doping (dois), televisionamento (11), gandulas (seis), maqueiros (dois), responsáveis por placa de publicidade (dois), segurança privada/Polícia Militar (10), funcionários do estádio (três), enfermeiros e médicos (quatro) e equipe do VAR (oito).

-Zona 2 (cabines de imprensa e arquibancada): Membros de Diretoria, Conselho Deliberativo, Departamento de Análise de Desempenho, Imprensa, Comunicação, Marketing, Jurídico, seguranças e demais setores dos clubes, que não terão acesso ao campo de jogo em nenhuma hipótese. Eles não podem ter acesso ao ônibus da delegação. Período de treinos antes dos jogos -Os clubes deverão enviar até o dia 23 de julho, à FMF, o questionário de sintomas dos últimos sete dias de toda a delegação que irá para a partida, com o resultados dos testes de PCR. Atletas, membros de comissão técnica ou funcionários que apresentarem qualquer sintoma ou resultados positivos e/ou inconclusivos não poderão viajar, devendo ficar isolados por 14 dias. -Só poderão viajar para os jogos ou, no caso do mandante, entrar em concentração, os atletas que apresentarem pelo menos um teste PCR negativo e questionários dos últimos sete dias sem qualquer intercorrência. -Todas as equipes deverão, obrigatoriamente, se concentrar na cidade onde será realizada a partida com, no mínimo, 48 horas de antecedência. A relação da delegação, para as duas rodadas restantes, deverá ser enviada até 21 julho à entidade. Somente em caso excepcional a relação poderá ser alterada. A FMF vai arcar com as despesas dos testes. - Será proibida de se deslocar até o estádio ou a cidade do jogo a pessoa que tiver compartilhado do mesmo quarto ou viajado em poltrona contígua (caso não tenha sido possível o uso de poltronas alternadas) com alguém que testou positivo, ainda que seu exame tenha apresentado resultado negativo. -Hotéis, centro de treinamento ou similares deverão comprovar previamente a manutenção do sistema de ar condicionado, incluindo dormitórios. Se uma equipe apresentar número insuficiente para a realização de um jogo (11), será decretado W.O. em desfavor do clube. O clube deverá nomear um "coordenador de operações", responsável por cuidar do protocolo e enviar uma lista de todos os membros da delegação e funcionários que estarão no estádio, com as devidas funções.

Atletas, comissão técnica e arbitragem

Podem ficar sem máscaras jogadores em campo, equipe de arbitragem e treinadores. Jogadores no banco de reservas precisarão usar a proteção, exceto quando estiverem em aquecimento. A hidratação deverá ocorrer com recipientes individuais. É proibido o compartilhamento. -Proibição de cusparadas no chão, beijar a bola e também comemorar o gol com contato e de maneira coletiva. -A higiene nasal deve ser realizada com lenços descartáveis, que deverão ser depositados em local apropriado. Cumprimentos entre atletas e equipes de arbitragem somente à distância. -Não poderá haver troca de peças de uniforme, nem das flâmulas. Também não haverá execução do Hino Nacional. -No banco de reservas, todos os membros devem adotar uma distância de um metro entre cada um. Cada clube deverá disponibilizar frascos individuais de álcool em gel 70% para todos os membros. -Não poderá haver presença de crianças, mascotes ou representantes na entrada de campo, ou até mesmo funcionários para realizar campanhas publicitárias no gramado. A entrada em campo seguirá a seguinte ordem: equipe de arbitragem, time mandante e, por último, os visitantes. A saída de campo de maneira inversa. O protocolo recomenda a permanência no vestiário o mínimo possível. -A equipe de arbitragem será testada 48 horas antes do jogo, devendo permanecer isolados depois. Exceto durante as partidas, os árbitros deverão usar proteção individual.