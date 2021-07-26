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'SeleVasco': Richarlison, Matheus Cunha e crias do Vasco vestem uniforme do time em Tóquio

Douglas Luiz, Paulinho, Ricardo Graça e Lucão apareceram vestidos com a Cruz de Malta no peito. Clube carioca também presenteou camisas a Marta e Angelina do futebol feminino...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 14:06

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 14:06
Crédito: Reprodução / Twitter Vasco
O Vasco tem quatro jogadores revelados pelo clube nesta seleção olímpica. Com isso, Paulinho, Ricardo Graça, Lucão e Douglas Luiz tiraram uma foto vestidos com o uniforme do clube em Tóquio. Nos stories do camisa 5 ainda foi possível ver reforços para a 'SeleVasco', os atacantes Matheus Cunha e Richarlison também apareceram com a Cruz de Malta no peito e se divertiram com o momento.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O meio-campista Bruno Guimarães também recebeu o uniforme do clube, porém não estava presente na brincadeira com os colegas de seleção. No futebol feminino, Marta e Angelina também receberam de presente as camisas do Gigante da Colina. A melhor jogadora do mundo nunca escondeu a sua paixão pelo time carioca e é torcedora.
+ Confira os jogadores que já representaram o Vasco pela Seleção Brasileira em Jogos Olímpicos
- A seleção está sendo montada para o futuro, hein. Fala aí, Richarlison - disse Douglas Luiz no vídeo, que foi expulso na última partida contra a Costa do Marfim, no Estádio de Yokohama.
- É o bicho - respondeu o camisa 10 da seleção olímpica, atual vice artilheiro da competição com 3 gols, atrás apenas de Ginac, da França.
+ Das expulsões à redenção: o mundo gira, e Bruno Gomes deverá seguir titular do Vasco
O camisa 10 da seleção fez um stories para agradecer o presente do Vasco. Na imagem, ele mostra que recebeu a camisa 7 com o seu nome. "Valeu pelo presente, Vasco da Gama", disse o atacante.
Na estreia, a seleção olímpica derrotou a Alemanha por 4 a 2 com direito a três gols de Richarlison, e um de Paulinho. Pela segunda rodada, o Brasil empatou com a Costa do Marfim e volta a campo nesta quarta-feira diante da Arábia Saudita, às 5h (de Brasília). Os comandados de André Jardine somam quatro pontos e lideram o Grupo D com os africanos. Richarlison com a camisa do Vasco (Reprodução/Instagram/Douglas Luiz)

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