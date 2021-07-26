'SeleVasco': Richarlison, Matheus Cunha e crias do Vasco vestem uniforme do time em Tóquio

Crédito: Reprodução / Twitter Vasco

O Vasco tem quatro jogadores revelados pelo clube nesta seleção olímpica. Com isso, Paulinho, Ricardo Graça, Lucão e Douglas Luiz tiraram uma foto vestidos com o uniforme do clube em Tóquio. Nos stories do camisa 5 ainda foi possível ver reforços para a 'SeleVasco', os atacantes Matheus Cunha e Richarlison também apareceram com a Cruz de Malta no peito e se divertiram com o momento.

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O meio-campista Bruno Guimarães também recebeu o uniforme do clube, porém não estava presente na brincadeira com os colegas de seleção. No futebol feminino, Marta e Angelina também receberam de presente as camisas do Gigante da Colina. A melhor jogadora do mundo nunca escondeu a sua paixão pelo time carioca e é torcedora.

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- A seleção está sendo montada para o futuro, hein. Fala aí, Richarlison - disse Douglas Luiz no vídeo, que foi expulso na última partida contra a Costa do Marfim, no Estádio de Yokohama.

- É o bicho - respondeu o camisa 10 da seleção olímpica, atual vice artilheiro da competição com 3 gols, atrás apenas de Ginac, da França.

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O camisa 10 da seleção fez um stories para agradecer o presente do Vasco. Na imagem, ele mostra que recebeu a camisa 7 com o seu nome. "Valeu pelo presente, Vasco da Gama", disse o atacante.