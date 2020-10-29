Seleção Sub-20 antecipa jogo, e Luiz Henrique pode reforçar o Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Os clubes que perderam jogadores no período de treinamentos da Seleção Brasileira Sub-20 receberam uma boa notícia. O último jogo do grupo foi antecipado em um dia e, portanto, os jovens convocados pelo técnico André Jardine encaram o Ituano nesta sexta-feira, às 18h, em Itu. Depois, os atletas estão liberados. Portanto, o Fluminense pode ter a possibilidade de contar com o atacante Luiz Henrique já contra o Fortaleza, no sábado.

Por conta do desgaste e de não ter treinado com o restante do elenco, não é garantido que o jogador entre em campo no Castelão, às 21h. No entanto, pode ser uma importante alternativa neste importante confronto.

Esta foi a primeira convocação de Luiz Henrique para uma seleção de base. O jovem desfalcou o Flu contra o Santos, no último domingo. Com André Jardine, o garoto de 19 anos foi titular no primeiro jogo, um amistoso contra o Corinthians sub-23. Ele jogou apenas 45 minutos pois o treinador optou por trocar todo time no segundo tempo.