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Seleção Sub-20 antecipa jogo, e Luiz Henrique pode reforçar o Fluminense

Jogador estará disponível para viajar a Fortaleza após a partida contra o Ituano nesta sexta-feira para dicar à disposição de Odair Hellmann no Brasileirão...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 14:43

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 14:43
Crédito: Lucas Merçon/FFC
Os clubes que perderam jogadores no período de treinamentos da Seleção Brasileira Sub-20 receberam uma boa notícia. O último jogo do grupo foi antecipado em um dia e, portanto, os jovens convocados pelo técnico André Jardine encaram o Ituano nesta sexta-feira, às 18h, em Itu. Depois, os atletas estão liberados. Portanto, o Fluminense pode ter a possibilidade de contar com o atacante Luiz Henrique já contra o Fortaleza, no sábado.
Por conta do desgaste e de não ter treinado com o restante do elenco, não é garantido que o jogador entre em campo no Castelão, às 21h. No entanto, pode ser uma importante alternativa neste importante confronto.
Esta foi a primeira convocação de Luiz Henrique para uma seleção de base. O jovem desfalcou o Flu contra o Santos, no último domingo. Com André Jardine, o garoto de 19 anos foi titular no primeiro jogo, um amistoso contra o Corinthians sub-23. Ele jogou apenas 45 minutos pois o treinador optou por trocar todo time no segundo tempo.
O técnico Odair Hellmann já não poderá contar com o volante Dodi e o atacante Fred, ambos suspensos, além do meia Nenê, lesionado. O peruano Fernando Pacheco está em transição após sentir a posterior da coxa direita e segue fora. A boa notícia fica por conta dos retornos de Digão, Yago Felipe, Felippe Cardoso e Lucca.

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