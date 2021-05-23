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Seleção do Carioca tem domínio de Flamengo e Fluminense; Gabigol é eleito o craque e Kayky a revelação

Exceções aos finalistas são Chay e o técnico Felipe Surian, da Portuguesa, além de Alef Manga, do Volta Redonda...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 23:52

LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 23:52
Crédito: Kayky e Gabigol foram a revelação e o craque do Carioca, respectivamente (Montagem LANCE!
No intervalo da final do Campeonato Carioca, vencida pelo Flamengo por 3 a 1 diante do Fluminense, no Maracanã, a Ferj divulgou a seleção do campeonato. Os destaques ficam para Kayky, do Flu, eleito a revelação da competição, e Gabigol, do Fla, o craque do torneio. Os clubes dominaram a eleição, feita por jornalistas.
> É hexa-tri-campeão! Lembre como foi a trajetória do Flamengo jogo a jogo
Os únicos que não estão nos times finalistas são Chay e o técnico Felipe Surian, representando a Portuguesa, além de Alef Manga, artilheiro do Estadual e o único atleta do Volta Redonda na relação.
A seleção do Carioca completa tem: Marcos Felipe (FLU); Matheuzinho (FLA), Nino (FLU), Luccas Claro (FLU) e Filipe Luís (FLA); Martinelli (FLU), Gerson (FLA, Chay (POR) e Arrascaeta (FLA); Alef Manga (VOL) e Gabigol (FLA). O técnico é Felipe Surian, da Portuguesa.
> ATUAÇÕES: Marcos Felipe falha e leva a pior nota do Fluminense na final; Caio Paulista vai bem
O título da competição ficou com o Flamengo, que conquista o Hexa-Tri. Na Taça Rio, a vitória foi do Vasco, nos pênaltis, sobre o Botafogo.

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