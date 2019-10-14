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Seleção Brasileira vai enfrentar Argentina e Coreia do Sul em novembro

A Seleção Brasileira não vence há quatro jogos. Empatou com Colômbia, Senegal e Nigéria, e perdeu para o Peru

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 14:09

A Gazeta

A Gazeta

Publicado em 

14 out 2019 às 14:09
Data: 13/10/2019 - Brasil x Nigéria, no segundo jogo preparatório da Seleção Brasileira em Singapura! Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Os dois últimos compromissos da Seleção Brasileira em 2019 já estão definidos. Na Data Fifa de novembro, o Brasil enfrentará a Argentina, no dia 15, e a Coreia do Sul. no dia 19. Com mais estas duas partidas, a Seleção Brasileira chegará a seis jogos consecutivos após a Copa América contra adversários que estiveram na Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

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Seleção Brasileira é distante e antipática ao torcedor

O clássico sul-americano será disputado em Riade, na Arábia Saudita. O palco do confronto será o King Saud University Stadium, mesmo local onde o Brasil derrotou a seleção saudita em 2018. Gabriel Jesus e Alex Sandro marcaram os gols na ocasião, em vitória por 2 a 0. Já o duelo com a Coreia do Sul será em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, no Mohammed bin Zayed Stadium. Será o último jogo da Seleção Brasileira em 2019.
A Seleção Brasileira não vence há quatro jogos. Empatou com Colômbia, Senegal e Nigéria, e perdeu para o Peru. Uma situação que não acontecia há seis anos. O técnico Tite também já começa a receber críticas no comando da Seleção.

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