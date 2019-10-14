Seleção Brasileira vai enfrentar Argentina e Coreia do Sul em novembro

Data: 13/10/2019 - Brasil x Nigéria, no segundo jogo preparatório da Seleção Brasileira em Singapura! Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Os dois últimos compromissos da Seleção Brasileira em 2019 já estão definidos. Na Data Fifa de novembro, o Brasil enfrentará a Argentina, no dia 15, e a Coreia do Sul. no dia 19. Com mais estas duas partidas, a Seleção Brasileira chegará a seis jogos consecutivos após a Copa América contra adversários que estiveram na Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

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O clássico sul-americano será disputado em Riade, na Arábia Saudita. O palco do confronto será o King Saud University Stadium, mesmo local onde o Brasil derrotou a seleção saudita em 2018. Gabriel Jesus e Alex Sandro marcaram os gols na ocasião, em vitória por 2 a 0. Já o duelo com a Coreia do Sul será em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, no Mohammed bin Zayed Stadium. Será o último jogo da Seleção Brasileira em 2019.