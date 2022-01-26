Seleção Brasileira convoca Marcos Seixas, preparador físico do Fluminense, para data FIFA

Após integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, Marcos Seixas foi novamente convocado para atuar com a Amarelinha. O preparador físico do Fluminense, que conquistou o ouro olímpico na Rio 2016 e no ano passado, irá trabalhar com Tite nos jogos do Brasil contra o Equador e o Paraguai, válido pelas Eliminatórias da Copa do Catar. Marcos já está em Quito, capital do Equador, onde a Seleção se prepara para o primeiro confronto da data FIFA. A partida ocorre nesta quinta-feira, às 18h. Depois, o time retorna ao Brasil para enfrentar os paraguaios, no dia 1 de fevereiro, às 21h30, no Mineirão.