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Seleção Brasileira convoca Marcos Seixas, preparador físico do Fluminense, para data FIFA

Marcos Seixas foi campeão olímpico na Rio 2016 e em Tóquio 2020; Brasil enfrentará Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Catar...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 14:12

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 14:12
Após integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, Marcos Seixas foi novamente convocado para atuar com a Amarelinha. O preparador físico do Fluminense, que conquistou o ouro olímpico na Rio 2016 e no ano passado, irá trabalhar com Tite nos jogos do Brasil contra o Equador e o Paraguai, válido pelas Eliminatórias da Copa do Catar. Marcos já está em Quito, capital do Equador, onde a Seleção se prepara para o primeiro confronto da data FIFA. A partida ocorre nesta quinta-feira, às 18h. Depois, o time retorna ao Brasil para enfrentar os paraguaios, no dia 1 de fevereiro, às 21h30, no Mineirão.
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Crédito: MarcosSeixasfoiconvocadoparajogosdoBrasilcontraEquadoreParaguai(LucasFigueiredo/CBF

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