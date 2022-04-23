Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Seja qual for o resultado, Jorge Salgado banca Zé Ricardo no Vasco: 'Só sai se pedir para ir embora'
futebol

Seja qual for o resultado, Jorge Salgado banca Zé Ricardo no Vasco: 'Só sai se pedir para ir embora'

Presidente cruz-maltino banca a continuidade do trabalho do comandante da equipe, a despeito da pressão sobre ele próprio e sobre o comandante da equipe...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 21:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 21:13
A pressão sobre o Vasco teve reflexos na intimidação sofrida pela delegação cruz-maltina no embarque para Chapecó (SC), na última quinta-feira. As críticas ao trabalho de Zé Ricardo são fortes, mas o presidente do clube, Jorge Salgado, garante a sequência do trabalho. Ao menos do que depender do mandatário.- Zé Ricardo fica, independentemente do resultado de hoje. Comigo, ele só sai se pedir para ir embora - afirmou Salgado ao Sportv antes do jogo contra a Chapecoense, nesta sexta-feira.
O duelo é válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e ocorre na Arena Condá, às 21h30. Os últimos dois jogos do Cruz-Maltino terminaram empatados.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
As críticas, porém, se devem à não evolução da equipe entre o fim da participação da equipe no Estadual e o início na Série B.
Crédito: JorgeSalgadovivemomentodepressãoparamudançasnocomandotécnicodoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados