Seja qual for o resultado, Jorge Salgado banca Zé Ricardo no Vasco: 'Só sai se pedir para ir embora'

A pressão sobre o Vasco teve reflexos na intimidação sofrida pela delegação cruz-maltina no embarque para Chapecó (SC), na última quinta-feira. As críticas ao trabalho de Zé Ricardo são fortes, mas o presidente do clube, Jorge Salgado, garante a sequência do trabalho. Ao menos do que depender do mandatário.- Zé Ricardo fica, independentemente do resultado de hoje. Comigo, ele só sai se pedir para ir embora - afirmou Salgado ao Sportv antes do jogo contra a Chapecoense, nesta sexta-feira.