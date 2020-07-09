Seis meses depois, 'novela' atrapalha retomada de jogos do Verdão de novo

Já com reinício de Campeonato Paulista marcado, o Palmeiras trabalha com uma novela se arrastando em relação ao futuro de seu principal jogador. Mas a demora para conclusão da transferência de Dudu não é uma novidade no clube em 2020. O volante Matheus Fernandes e o meia Gustavo Scarpa passaram quase todo o mês de janeiro sem participar ativamente dos treinamentos enquanto arrastavam-se as negociações de times que tentavam levá-los.