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Seis meses depois, 'novela' atrapalha retomada de jogos do Verdão de novo

Falta de conclusão na negociação de Dudu, às vésperas do reinício do Campeonato Paulista, lembra o que ocorreu com Matheus Fernandes e Gustavo Scarpa em janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 10:43

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 10:43

Crédito: Como Gustavo Scarpa em janeiro, Dudu vive indefinição sobre sua saída do Palmeiras (Agência Palmeiras/Divulgação
Já com reinício de Campeonato Paulista marcado, o Palmeiras trabalha com uma novela se arrastando em relação ao futuro de seu principal jogador. Mas a demora para conclusão da transferência de Dudu não é uma novidade no clube em 2020. O volante Matheus Fernandes e o meia Gustavo Scarpa passaram quase todo o mês de janeiro sem participar ativamente dos treinamentos enquanto arrastavam-se as negociações de times que tentavam levá-los.
A demora maior, naquela época, foi com Matheus Fernandes. Em 6 de janeiro, data da reapresentação do elenco, vazou a procura do Barcelona. O volante chegou a ir para os Estados Unidos só para treinar, mas sem ser relacionado para nenhum jogo da Florida Cup. Como ocorre com Dudu atualmente, a burocracia adiou o desfecho até dia 31, limite de transferência na Europa.

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