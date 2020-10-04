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futebol

Seis meses depois de chegar ao Sport, Ronaldo está perto de rumar para o Avaí

Jogador já teria, inclusive, rescindido seu acordo junto ao clube e estaria acertando detalhes para ser anunciado pela equipe de Santa Catarina...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 15:00

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 15:00

Crédito: Anderson Stevens/Sport Club do Recife
A passagem até aqui de pouco menos de seis meses no Sport por parte do atacante Ronaldo devem se limitar aos oito jogos e aos dois gols marcados até aqui. O jogador já teria rescindido seu acordo com o Leão da Praça da Bandeira e estaria em conversas avançadas para um clube que disputa a Série B, o Avaí.
A informação confirmada por diversos veículos aponta para o fato de que Ronaldo quer mais tempo de atuação. Algo com o qual ele se acostumou, por exemplo, na produtiva passagem que teve com a camisa do Santo André com 12 partidas e seis gols marcados em compromissos que aconteceram antes da pausa forçada das competições por conta da pandemia.
É a segunda perda de centroavante que o elenco agora sob o comando de Jair Ventura tem já que, ainda na gestão de Daniel Paulista, Élton também encerrou contrato com o Sport para reforçar o atual líder da segunda divisão nacional, o Cuiabá.
Enquanto isso, tendo apenas Hernane Brocador como nome de referência, o Rubro-Negro se prepara para o compromisso desse domingo (4) às 18h15 onde visita o Bahia em Salvador.

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