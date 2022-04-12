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Seis desfalques e duas voltas: Flamengo divulga relacionados para jogo contra o Talleres; veja a lista

Rubro-Negro recebe o clube argentino nesta terça, pela segunda rodada da Libertadores, às 21h30, no Maracanã
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Publicado em 12 de Abril de 2022 às 11:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 11:19
A lista de relacionados para o jogo entre Flamengo e Talleres-ARG, a ser realizado às 21h30 desta terça, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores, foi divulgada pelo clube carioca nesta manhã. Os destaques vão para a volta de Filipe Luís, poupado da estreia no Brasileiro, e a ausência de Fabrício Bruno, ainda com dores no pé. São seis desfalques, ao todo.A lista completa de desfalques é a seguinte: Pablo, Rodrigo Caio (em fase de transição), Gustavo Henrique, Ayrton Lucas e Vitinho (todos no DM), além do já citado Fabrício Bruno. O jovem zagueiro Cleiton irá para o banco, já que o Fla está com quatro zagueiros sem condições de jogo.
Recuperado de dores no quadríceps, Isla retorna, assim como Filipe Luís, aliás.
> Veja a tabela da Libertadores
Vencedor na estreia, diante do Sporting Cristal-PER, o Flamengo soma três pontos no grupo, enquanto o Talleres tem a mesma pontuação, pois triunfou diante do Universidad Católica na primeira rodada.
Crédito: FilipeLuísestádevoltaaoFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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