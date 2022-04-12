Seis desfalques e duas voltas: Flamengo divulga relacionados para jogo contra o Talleres; veja a lista

A lista de relacionados para o jogo entre Flamengo e Talleres-ARG, a ser realizado às 21h30 desta terça, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores, foi divulgada pelo clube carioca nesta manhã. Os destaques vão para a volta de Filipe Luís, poupado da estreia no Brasileiro, e a ausência de Fabrício Bruno, ainda com dores no pé. São seis desfalques, ao todo.A lista completa de desfalques é a seguinte: Pablo, Rodrigo Caio (em fase de transição), Gustavo Henrique, Ayrton Lucas e Vitinho (todos no DM), além do já citado Fabrício Bruno. O jovem zagueiro Cleiton irá para o banco, já que o Fla está com quatro zagueiros sem condições de jogo.