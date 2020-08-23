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'Sei que o time precisa de mim', afirmou Gabigol

Camisa 9 reconhece momento instável do Flamengo, mas vê evolução da equipe no empate em 1 a 1 com o Botafogo, neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 13:38

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 13:38

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O atacante Gabigol não escondeu sua frustração com o resultado que o Flamengo obteve no clássico da manhã deste domingo. O camisa 9, que arrancou o empate em 1 a 1 no finzinho em gol de pênalti, falou sobre a instabilidade da equipe, mas viu aspectos positivos no duelo no Maracanã.
- Momento difícil, a gente estava esperando a vitória. Acho que até fizemos um bom jogo, falta muita coisa, mas acho que evoluímos do último - e, em seguida, falou sobre o pênalti convertido:
- Sei que o time precisa de mim, dois pênaltis no finalzinho, a responsabilidade, tive que assumir - completou.Gabigol minimizou seu momento na competição.
- Meus números falam por si só, independente do gol isso não interessa. Fui artilheiro duas vezes do Brasileirão - afirmou.
O atacante também falou sobre as discussões que teve com o zagueiro Rodrigo Caio e o goleiro Diego Alves.
- A discussão é do jogo, é Flamengo, a gente quer vencer - disse.
O Flamengo mede forças com o Santos no próximo domingo, na Vila Belmiro.

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