'Sei que o time precisa de mim', afirmou Gabigol

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O atacante Gabigol não escondeu sua frustração com o resultado que o Flamengo obteve no clássico da manhã deste domingo. O camisa 9, que arrancou o empate em 1 a 1 no finzinho em gol de pênalti, falou sobre a instabilidade da equipe, mas viu aspectos positivos no duelo no Maracanã.

- Momento difícil, a gente estava esperando a vitória. Acho que até fizemos um bom jogo, falta muita coisa, mas acho que evoluímos do último - e, em seguida, falou sobre o pênalti convertido:

- Sei que o time precisa de mim, dois pênaltis no finalzinho, a responsabilidade, tive que assumir - completou.Gabigol minimizou seu momento na competição.

- Meus números falam por si só, independente do gol isso não interessa. Fui artilheiro duas vezes do Brasileirão - afirmou.

O atacante também falou sobre as discussões que teve com o zagueiro Rodrigo Caio e o goleiro Diego Alves.

- A discussão é do jogo, é Flamengo, a gente quer vencer - disse.