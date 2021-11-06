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Segundo melhor mandante, Flamengo aumenta chance de título após bater o Atlético-GO; veja

Clube carioca passa a ter 5% de possibilidade de título brasileiro após cumprir rodada atrasada, segundo o site especializado 'Infobola'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2021 às 17:50

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 17:50

Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Sob certa desconfiança, o Flamengo fez a lição de casa diante de quase 20 mil torcedores no Maracanã e, na última sexta-feira, venceu o Atlético-GO por 2 a 0, com gols de Michael (veja abaixo), pela 19ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro. O resultado positivo levou o clube carioca a ser o segundo melhor mandante da competição e aumentou as suas chances matemáticas de título.Agora com 15 jogos como mandante neste Brasileirão, o Flamengo passa a somar dez vitórias, um empate e quatro derrotas, acumulando 68,8% de aproveitamento e ultrapassando o Palmeiras (3º colocado na tabela) no quesito - 64,4%. Quem lidera é o Atlético-MG, com 88% nas 14 partidas em casa.
POSSIBILIDADES MATEMÁTICAS
E o Flamengo passou a ter 5% de possibilidades de ser campeão, aumentando em 3% em relação ao último jogo (empate com o Athletico, em outra rodada atrasada), de acordo com o site "Infobola", do matemático Tristão Garcia.
A distância para o Atlético-MG, líder da competição, está em nove pontos (com um jogo a menos). As possibilidades matemáticas do Galo ser campeão são de 93%. Além do Flamengo, o Palmeiras aparece com outra fatia pequena na corrida pela taça: 2% de chance.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Sem tempo a perder, o Flamengo já vira a chave para a Chapecoense. O Rubro-Negro enfrenta o time de Santa Catarina nesta segunda-feira, às 20h, na Arena Condá. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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