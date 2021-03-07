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futebol

Segundo jornal, Neymar treina com o grupo e deve retornar contra o Barcelona

O jornal francês "L'Equipe" publicou que o atacante brasileiro participou normalmente das atividades com o PSG. Assim, Neymar pode vir a retornar contra o Barcelona...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 18:41

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 18:41
Crédito: Neste domingo, Neymar participou de todas as atividades com o grupo do PSG.(Reprodução/Dugout
Neste domingo, o PSG teve um treinamento exclusivo para os atletas que não foram utilizados na última partida contra o Brest, pela Copa da França. Entre os jogadores que participaram da atividade, estava Neymar, que vem tendo boa recuperação de lesão e tem chances de enfrentar o Barcelona, nesta terça-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League.
> Confira a tabela da Champions LeagueVale ressaltar que na sexta-feira, o PSG emitiu um comunicado dizendo que Neymar havia participado parcialmente dos treinos com o elenco, naquele dia. No entanto, segundo o jornal francês "L'Equipe", o jogador apresentou evolução neste domingo e realizou o treinamento completo com seus companheiros.
O brasileiro se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no dia 10 de fevereiro, em partida do PSG contra o Caen, pela Copa da França. Ao todo, Neymar se ausentou de seis partidas, incluindo a goleada da equipe parisiense em cima do Barcelona, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

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