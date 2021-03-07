Segundo jornal, Neymar treina com o grupo e deve retornar contra o Barcelona

Crédito: Neste domingo, Neymar participou de todas as atividades com o grupo do PSG.(Reprodução/Dugout

Neste domingo, o PSG teve um treinamento exclusivo para os atletas que não foram utilizados na última partida contra o Brest, pela Copa da França. Entre os jogadores que participaram da atividade, estava Neymar, que vem tendo boa recuperação de lesão e tem chances de enfrentar o Barcelona, nesta terça-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

> Confira a tabela da Champions LeagueVale ressaltar que na sexta-feira, o PSG emitiu um comunicado dizendo que Neymar havia participado parcialmente dos treinos com o elenco, naquele dia. No entanto, segundo o jornal francês "L'Equipe", o jogador apresentou evolução neste domingo e realizou o treinamento completo com seus companheiros.