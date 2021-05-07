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futebol

Segundo jornal da Espanha, Real Madrid coloca Hazard à venda e aguarda propostas pelo belga

Informação divulgada pelo o "Marca", diz que o clube colocou o jogador na lista de transferências e pretende vende-lo na próxima janela...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 13:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 13:33
Crédito: ANTONIO VILLALBA / REAL MADRID
Com mais uma temporada sem desempenhar o futebol esperado, e repleta de lesões, Eden Hazard deve sair do Real Madrid na próxima janela de transferências. Isso porque, segundo o jornal espanhol "Marca", o clube da capital teria perdido a paciência com as atuações do belga e, com isso, o colocou à venda. Assim, a diretoria merengue aguarda propostas para já iniciar as negociações com possíveis clubes interessados.
> Confira a classificação da La LigaContratado em junho de 2019, o atleta custou caro aos cofres do Real Madrid. Com a missão de substituir Cristiano Ronaldo, Hazard chegou ao clube merengue por cerca de 100 milhões de euros (R$ 637 milhões, atualmente). Mesmo com a mítica camisa 7, anteriormente pertencida a ídolos como Cristiano e Raúl, o belga não decolou, sofreu com inúmeras lesões e viu o condicionamento físico longe do ideal.
Segundo o "Marca", a situação de Hazard no clube é irreversível, ou seja, mesmo que venha a decidir o título da La Liga nas últimas quatro rodadas, o jogador deve sair. Além disso, o jornal ressalta que os polêmicos cumprimentos do belga com os jogadores do Chelsea, após a eliminação do Real na semifinal da Champions League, não foram decisivos para tal tomada de decisão da diretoria merengue.
Com contrato até 2024, a saída do belga pode ser um pouco complicado para o Real, uma vez que o clube pretende receber ao menos parte do investimento feito em 2019. A expectativa é que com a notícia, apareçam clubes interessados no jogador nas próximas semanas.
Pelo clube merengue, Hazard disputou 40 partidas e marcou apenas quatro gols. Na atual temporada, as lesões o afastaram dos gramados e o atleta só conseguiu entrar em campo em 18 ocasiões.

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