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futebol

Segundo jogo sem vitória tira o Bragantino da liderança compartilhada

Massa Bruta ficou na igualdade contra o Athletico e agora é o vice do Brasileirão...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 13:30
Crédito: Barbieri está no clube desde setembro do ano passado (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Na noite do último sábado, o Bragantino foi até a Arena da Baixada e ficou no empate por 2 a 2 contra o Athletico.
O empate fora de casa pesou na vontade do Massa Bruta, que deixou o Palmeiras abrir uma ligeira vantagem na liderança.
Agora, enquanto o time de Maurício Barbieri aparece com 23 pontos, o concorrente chegou aos 25.
A expectativa é que na próxima rodada, o Bragantino volte a vencer e quem sabe, retome a ponta do campeonato.
Calendário
Na próxima rodada, o Massa Bruta volta a campo para encarar o Santos, no Nabi Abi Chedid.

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