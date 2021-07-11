Segundo jogo sem vitória tira o Bragantino da liderança compartilhada

Na noite do último sábado, o Bragantino foi até a Arena da Baixada e ficou no empate por 2 a 2 contra o Athletico.
O empate fora de casa pesou na vontade do Massa Bruta, que deixou o Palmeiras abrir uma ligeira vantagem na liderança.
Agora, enquanto o time de Maurício Barbieri aparece com 23 pontos, o concorrente chegou aos 25.
A expectativa é que na próxima rodada, o Bragantino volte a vencer e quem sabe, retome a ponta do campeonato.
Calendário
Na próxima rodada, o Massa Bruta volta a campo para encarar o Santos, no Nabi Abi Chedid.