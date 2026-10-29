O segredo para estudar nos EUA com bolsa pode estar fora das universidades mais famosas

“Olhar apenas para o percentual da bolsa pode levar a uma leitura errada do custo real. O que importa é saber exatamente o que está coberto e quais despesas continuam sob responsabilidade do estudante e da família. Uma oferta com um percentual menor pode, no fim, ser mais viável, dependendo dos outros apoios disponíveis e do custo de permanecer naquela universidade”, explica.