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Segundo jogador com mais minutos em campo, Patrick de Paula relembra dois anos da estreia na Copa São Paulo pelo Palmeiras

Na ocasião, o Verdão derrotou o Galvez-AC por 2 a 0 com gols de Patrick e Josué
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LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 08:20

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 08:20

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Extremamente polivalente, o meio-campista Patrick de Paula foi captado pelo Palmeiras em 2017, enquanto atuava no futebol amador do Rio de Janeiro. Destaque na Taça das Favelas e no Campeonato Carioca Amador, o jovem era especialista em cobranças de faltas e fazia inicialmente a função de camisa 10. Dentro do Verdão, assumiu o protagonismo da equipe quando passou a jogar mais recuado, como primeiro volante.
>> A década do Palmeiras em 20 imagens
No dia 3 de janeiro de 2019, o camisa 5 fazia seu primeiro jogo com a camisa do Palmeiras pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com um time extremamente desfalcado por conta do Sul-Americano Sub-20, PK esteve ao lado de Lucas Esteves, Wesley e Gabriel Veron na partida.
>> Confira e simule a tabela da Copa LibertadoresO Verdão bateu o Galvez por 2 a 0, com gols de Patrick e Josué. O duelo marcou também a estreia da camisa fornecida pela PUMA e um dos primeiros jogos de Gabriel Veron no Sub-20.
Autor do gol que abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, Patrick relembrou a partida e agradeceu a oportunidade que recebeu, em entrevista.
– Muito legal poder relembrar esse começo na minha carreira. Agradeço demais a todos a oportunidade que me deram, pois sem essa porta aberta, não teria chegado até aqui. Muito obrigado, de coração. Espero durante minha trajetória trazer alegria ao torcedor palmeirense, a minha família e meus amigos.
O volante conquistou títulos importantes, como o Brasileiro, a Copa do Brasil e o Paulista Sub-20, e também participou de um treino da Seleção Brasileira principal na Academia de Futebol, em junho de 2019. O jovem atleta chamou a atenção do técnico Vanderlei Luxemburgo, em 2019, quando o treinador estava no profissional do Vasco. Na ocasião, Patrick se destacou nos embates contra o time carioca tanto pelo Brasileiro quanto pela Copa do Brasil da categoria.
Hoje no time profissional, já consolidado como um dos principais atletas do elenco, Patrick atuou em 39 jogos e fez 5 gols, sendo o segundo jogador do elenco com mais minutos em campo no Brasileirão (1.570).

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