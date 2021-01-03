Segundo jogador com mais minutos em campo, Patrick de Paula relembra dois anos da estreia na Copa São Paulo pelo Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Extremamente polivalente, o meio-campista Patrick de Paula foi captado pelo Palmeiras em 2017, enquanto atuava no futebol amador do Rio de Janeiro. Destaque na Taça das Favelas e no Campeonato Carioca Amador, o jovem era especialista em cobranças de faltas e fazia inicialmente a função de camisa 10. Dentro do Verdão, assumiu o protagonismo da equipe quando passou a jogar mais recuado, como primeiro volante.

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No dia 3 de janeiro de 2019, o camisa 5 fazia seu primeiro jogo com a camisa do Palmeiras pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com um time extremamente desfalcado por conta do Sul-Americano Sub-20, PK esteve ao lado de Lucas Esteves, Wesley e Gabriel Veron na partida.

>> Confira e simule a tabela da Copa LibertadoresO Verdão bateu o Galvez por 2 a 0, com gols de Patrick e Josué. O duelo marcou também a estreia da camisa fornecida pela PUMA e um dos primeiros jogos de Gabriel Veron no Sub-20.

Autor do gol que abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, Patrick relembrou a partida e agradeceu a oportunidade que recebeu, em entrevista.

– Muito legal poder relembrar esse começo na minha carreira. Agradeço demais a todos a oportunidade que me deram, pois sem essa porta aberta, não teria chegado até aqui. Muito obrigado, de coração. Espero durante minha trajetória trazer alegria ao torcedor palmeirense, a minha família e meus amigos.

O volante conquistou títulos importantes, como o Brasileiro, a Copa do Brasil e o Paulista Sub-20, e também participou de um treino da Seleção Brasileira principal na Academia de Futebol, em junho de 2019. O jovem atleta chamou a atenção do técnico Vanderlei Luxemburgo, em 2019, quando o treinador estava no profissional do Vasco. Na ocasião, Patrick se destacou nos embates contra o time carioca tanto pelo Brasileiro quanto pela Copa do Brasil da categoria.