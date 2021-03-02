Segunda partida entre Liverpool e RB Leipzig pela Champions League pode ser realizado em campo neutro

O segundo jogo entre Liverpool e RB Leipzig pelas oitavas de final da Champions League deve ser disputado em Budapeste, na Hungria, segundo o “The Times”. O clube de Julian Nagelsmann teria que realizar uma quarentena de 10 dias no retorno à Alemanha caso viaje para a Inglaterra. A partida está marcada para acontecer no próximo dia 10 de março.O primeiro confronto também foi disputado na Hungria e o Liverpool conseguiu derrotar os rivais por 2 a 0 e abrir boa vantagem visando a classificação para a fase seguinte. No entanto, outros países também estão sendo estudados para receber o duelo, como Chipre, Romênia e Itália, mas não há um local definido.