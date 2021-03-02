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Segunda partida entre Liverpool e RB Leipzig pela Champions League pode ser realizado em campo neutro

Primeiro duelo foi jogado na Hungria, em Budapeste, e país pode receber confronto decisivo. Chipre, Romênia e Itália também são estudados como locais para o jogo...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 10:22

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 10:22
Crédito: RB Leipzig e Liverpool podem jogar novamente em campo neutro (AFP
O segundo jogo entre Liverpool e RB Leipzig pelas oitavas de final da Champions League deve ser disputado em Budapeste, na Hungria, segundo o “The Times”. O clube de Julian Nagelsmann teria que realizar uma quarentena de 10 dias no retorno à Alemanha caso viaje para a Inglaterra. A partida está marcada para acontecer no próximo dia 10 de março.O primeiro confronto também foi disputado na Hungria e o Liverpool conseguiu derrotar os rivais por 2 a 0 e abrir boa vantagem visando a classificação para a fase seguinte. No entanto, outros países também estão sendo estudados para receber o duelo, como Chipre, Romênia e Itália, mas não há um local definido.
> Veja a tabela da Champions League
As regras de restrições em relação às viagens internacionais serão revistas pelo governo alemão nesta sexta-feira. No entanto, Anfield só será palco da partida caso os protocolos sejam flexibilizados. Apesar disso, a utilização de campos neutros vêm sendo utilizados tanto na Champions League quanto na Liga Europa.

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