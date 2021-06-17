Seguidas atuações ruins pressionam o departamento de futebol do Vasco; Marcelo Cabo está a perigo

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

A pressão está forte no Vasco. Especialmente sobre o técnico Marcelo Cabo. As seguidas atuações ruins - a última na derrota para o Avaí, na última quarta-feira - fizeram com que as críticas deixassem de ser somente externas e passassem a ser cada vez mais internas no clube. Mudanças podem ocorrer em breve.A cabeça do treinador, obviamente, é a que está mais ameaçada, conforme o site Esporte News Mundo revelou. O treinador já vinha sendo criticado pela torcida mesmo após vitórias por, nas entrevistas coletivas, frequentemente analisar que a equipe jogou bem.

Só que agora até apoiadores da diretoria e integrantes dos grupos políticos próximos ao presidente Jorge Salgado estão insatisfeitos. A preocupação é com a forte queda de rendimento desde a vitória sobre o Flamengo, há dois meses.

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O diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro, cobrou o elenco antes do treino desta quinta-feira, no CT do Almirante. De acordo com o site "Ge", o tom foi duro, acima do habitual.