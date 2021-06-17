Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Seguidas atuações ruins pressionam o departamento de futebol do Vasco; Marcelo Cabo está a perigo
futebol

Seguidas atuações ruins pressionam o departamento de futebol do Vasco; Marcelo Cabo está a perigo

Treinador tem trabalho contestado por pessoas cada vez mais próximas do comando do clube. Time sofreu forte queda de rendimento nas últimas semanas. Pássaro cobrou elenco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 19:19

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 19:19

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
A pressão está forte no Vasco. Especialmente sobre o técnico Marcelo Cabo. As seguidas atuações ruins - a última na derrota para o Avaí, na última quarta-feira - fizeram com que as críticas deixassem de ser somente externas e passassem a ser cada vez mais internas no clube. Mudanças podem ocorrer em breve.A cabeça do treinador, obviamente, é a que está mais ameaçada, conforme o site Esporte News Mundo revelou. O treinador já vinha sendo criticado pela torcida mesmo após vitórias por, nas entrevistas coletivas, frequentemente analisar que a equipe jogou bem.
Só que agora até apoiadores da diretoria e integrantes dos grupos políticos próximos ao presidente Jorge Salgado estão insatisfeitos. A preocupação é com a forte queda de rendimento desde a vitória sobre o Flamengo, há dois meses.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro, cobrou o elenco antes do treino desta quinta-feira, no CT do Almirante. De acordo com o site "Ge", o tom foi duro, acima do habitual.
Vale lembrar que, na época em que estava no São Paulo, Pássaro dividia com Raí a responsabilidade de chefiar o departamento de futebol, com o ex-jogador tendo mais destaque. A dupla era resistente a trocas no comando da equipe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados