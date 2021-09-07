Segue o líder! Coritiba brilha e goleia Brusque

O Coritiba segue com tudo no Brasileirão Série B 2021. Líder, o Coxa recebeu o Brusque, nesta terça-feira, 7, no Couto Pereira. A partida foi válida pela 23ª rodada da competição. Dessa forma, pressionando a todo, os donos da casa foram providenciais e conseguiram somar mais três pontos, após vitória por 4 a 0. CORITIBA NA PRESSÃO!Buscando permanecer no topo da tabela, o Coritiba não tomou conhecimento dos seus adversários e não demoraram a sair na frente do placar. Depois de algumas chegadas com perigo, o tento saiu aos 10. Robinho recebeu de Léo Gamalho, limpou a marcação e cruzou para Igor Paixão mandar para o fundo das redes.
BUSCANDO AMPLIAR...
O Coxa continuou pressionando o Brusque, que buscava se aproveitar do erros dos mandantes. Aos 15, mais uma boa oportunidade dos donos da casa. Robinho aproveitou que Ruan Carneiro estava adiantado e arriscou de fora da área. No entanto, a bola passou por cima.
NA VANTAGEM!
O Coritiba seguiu superior, não dando espaço para os catarinenses. Aos 19, o segundo gol dos anfitriões. Val recebeu na intermediária e arriscou, mas a bola sobrou para Luciano Castán. O zagueiro dominou e mandou para o fundo das redes, ampliando no Couto Pereira.
ENFIM, A PRIMEIRA CHEGADA...Com uma boa vantagem dos donos da casa, o Coxa diminuiu um pouco o seu ritmo. Dessa forma, o Brusque conseguiu se sobressair mais na partida. Aos 27, Zé Mateus invadiu a área e finalizou. No entanto, a bola foi para fora. Dois minutos depois, Ianson pegou sobra, após cobrança de escanteio, e rolou para Edu, que finalizou por cima do gol do Coritiba.
EQUILÍBRIO!
A partida seguiu mais equilibrada, com boas chances para as duas equipes. Aos 30, Waguininho invadiu a área e finalizou. Contudo, a bola subiu muito. Três minutos depois, o Quadricolor respondeu com Ianson, que aproveitou cobrança de escanteio para testar. Porém, saiu pela linha de fundo.
PÊNALTI E POLÊMICAS...
Aos 36, Everton Alemão derrubou Léo Gamalho na área. A arbitragem marcou pênalti, que foi confirmado pelo VAR. O próprio Gamalho foi para a bola, mas Ruan Carneio defendeu. O árbitro de vídeo pegou irregularidade, pois o goleiro estava adiantado. Novamente, o goleiro brilhou, defendendo nova bola de Léo.
VOLTA MOVIMENTADA!
O Coritiba seguiu com tudo na volta da segunda etapa. Dessa forma, aos 4, os mandantes conseguiram ampliar. Na jogada, Natanael recebeu em profundidade e cruzou na área. Léo Gamalho dominou e mandou para o fundo das redes, ampliando.
SEGUE NA PRESSÃO...
Ainda buscando aumentar a vantagem, o Coxa continuou anulando as investidas do Brusque. Além disso, conseguiu construir mais jogadas de perigo. Dessa maneira, aos 12, foi a vez de Guilherme Biro assustar. O lateral invadiu e finalizou na área. A bola, porém, foi para fora.
GOL, MAS ANULADO!
Foi questão de tempo para que os donos da casa ampliassem o marcador do Couto Pereira. Léo Gamalho recebeu de Val, deixou os adversários na saudade e mandou para o gol, anotando o quarto para os mandantes. No entanto, a arbitragem pegou impedimento, anulando o tento.
AINDA EM BUSCA DE MAIS GOLS...
O Coxa continuou na pressão, não deixando com que o Quadricolor fizesse grandes jogadas. No entanto, o Brusque conseguiu maiores espaços dentro de campo. Dessa forma, aos 27, Waguininho quase deixou o seu. Após sobra na área, o atacante tentou surpreender de calcanhar, mas Ruan Carneio, mais uma vez providencial, ficou com a bola.
MAIS UM...
Aos 31, mais um gol do Coritiba. Matheus Sales fez ótima jogada individual, invadiu a área e finalizou para boa defesa de Ruan Carneio. No entanto, o volante aproveitou a sobra e completou para o gol. Mais um gol no Couto Pereira. No final do jogo, Thiago Alagoano deu um susto em Wilson, que defendeu a investida do Quadricolor.
FICHA TÉCNICACoritiba 4 x 0 BrusqueLocal: Couto Pereira, em Curitiba (PR) Data: 07/09/2021 - 19h (de Brasília)Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)Assistentes: Clovis Amaral da Silva (PE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)Cartões amarelos: Rodolfo Potiguar e Bruno Alves (Brusque)Cartões vermelhos: -Gols: Igor Paixão, aos 12'/1ºT (1-0); Luciano Castán, aos 19'/1ºT (2-0); Léo Gamalho, aos 4'/2ºT (3-0); Matheus Sales, aos 31'/2ºT (4-0)
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)
Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro (Romário, aos 33'/2ºT); Willian Farias (Matheus Sales, aos 21'/2ºT), Val, (Gustavo Bochecha, aos 33'/2ºT) e Robinho (Rafinha, aos 21'/2ºT); Waguininho, Léo Gamalho e Igor Paixão (Guilherme Azevedo, aos 21'/2ºT).
BRUSQUE (Técnico: Jerson Testoni)Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar (Thiago Alagoano, aos 28'/2ºT), Marlone (Jhon Cley, aos 11'/2ºT) e Alex Ruan (Diego Mathias, aos 11'/2ºT); Garcez (Bruno Alves, aos 11'/2ºT) e Edu (Fio, aos 28'/2ºT).