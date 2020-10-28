Segue a novela: proposta não agrada a empresário e renovação de Dodi com o Fluminense está emperrada

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Nada feito pela renovação de Dodi com o Fluminense. O empresário do volante, Carlos Escuro, não retornou com uma resposta após nova proposta apresentada pelo clube em reunião na semana passada. O agente acredita que o atleta ainda não teve a valorização merecida pelo Flu, já que o novo salário seria menor do que o de outros jogadores que atualmente são reservas.A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!. Atualmente, Dodi ganha na casa dos R$ 70 mil por mês na CLT e o vínculo se encerra em dezembro. A proposta atual daria mais três anos de contrato com um aumento imediato, além de reajustes progressivos nos anos seguintes.O Fluminense está insatisfeito pela forma como a negociação tem andado. O prazo inicial do clube era até o fim de setembro, o que acabou se estendendo. Apesar de Dodi ser o Plano A, a diretoria tricolor já começa a monitorar outras possibilidades para substituir o jogador.

Fizemos uma proposta, disseram que iam responder, e até agora nada. É diferente de tudo que vivemos com os outros. Luccas Claro, Luiz Henrique. Isso não é uma crítica. Eu acho que o jogador está nos ajudando muito. Infelizmente, até o momento, a conduta dos representantes não está nos agradando. Ele já está podendo assinar um pré-contrato. A gente gostaria de saber a resposta. Até hoje não foi dito que não gostou, que quer mais. Achamos que está sendo conduzindo de uma forma ruim. Disseram que semana que vem o representante está aqui. Não fazemos nenhuma loucura. Fizemos uma boa proposta, merecida, com contrato mais longo. A gente tem uma filosofia de investimento, de salários. Isso já foi conversado. Me perguntam se é melhor o jogador não está jogando. Quando eu tiro um jogador, tecnicamente perde - disse o presidente Mário Bittencourt em entrevista ao programa "Os Donos da Bola".

Os representantes do jogador, que já pode assinar um pré-contrato, divergem sobre o que é melhor para ele. O atleta, em entrevista após a vitória contra o Santos, preferiu não falar muito sobre o assunto, mas afirmou estar feliz no Fluminense.