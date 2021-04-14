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futebol

Segue a maratona! Corinthians inicia preparação para pegar o São Bento

Após a derrota para a Ferroviária, na última terça-feira, o elenco do Timão se reapresentou nesta quarta para um trabalho de finalizações e um treino técnico em campo reduzido...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 18:47

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 18:47
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians iniciou a preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Paulista. Na próxima sexta, às 20h, na Neo Química Arena, o Timão recebe o São Bento, em jogo válido pela sétima rodada da primeira fase do estadual.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> 25 bons jogadores brasileiros que seu time poderia tentar por empréstimo
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na derrota por 2 a 1 na última terça-feira, diante da Ferroviária, em Araraquara, realizaram um trabalho regenerativo. Os demais jogadores foram ao gramado.
Após o aquecimento, no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanneli), o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho de finalização no Campo 3 (Roberto Rivellino). Em seguida, organizou um treino técnico em campo reduzido.
Nesta quinta-feira, no período da tarde, o Corinthians faz o último treino antes de encarar a equipe de Sorocaba. Segundo o treinador alvinegro, o time que deve entrar em campo será diferente daquele se apresentou em Araraquara, até porque no próximo domingo haverá outro compromisso, contra o Ituano.

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