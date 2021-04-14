Segue a maratona! Corinthians inicia preparação para pegar o São Bento

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians iniciou a preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Paulista. Na próxima sexta, às 20h, na Neo Química Arena, o Timão recebe o São Bento, em jogo válido pela sétima rodada da primeira fase do estadual.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na derrota por 2 a 1 na última terça-feira, diante da Ferroviária, em Araraquara, realizaram um trabalho regenerativo. Os demais jogadores foram ao gramado.

Após o aquecimento, no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanneli), o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho de finalização no Campo 3 (Roberto Rivellino). Em seguida, organizou um treino técnico em campo reduzido.