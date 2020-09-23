Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Secretário-geral da CBF diz que 'regra é para todos' e Palmeiras e Flamengo deve acontecer
futebol

Secretário-geral da CBF diz que 'regra é para todos' e Palmeiras e Flamengo deve acontecer

Walter Feldeman confirma pedido de adiamento feito pelo clube carioca, mas não vê motivo para entidade acatar porque Rubro-Negro tem o mínimo de atletas disponíveis...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 13:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 13:23
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A CBF confirmou que recebeu o pedido do Flamengo para adiar a partida contra o Palmeiras, domingo (27) no Allianz Parque, por conta do alto número de atletas do elenco infectados com a Covid-19.
A entidade, porém, não vai acatar a solicitação dos cariocas por entender que não há motivo que justifique a alteração. É o que entende Walter Feldeman, secretário-geral da CBF.
- Nós recebemos o pedido ontem à noite, mas o jogo deve acontecer. Quando o clube tem infectados, os jogadores são separados e o time continua jogando. Só adiaria a partida se eles não tivessem a quantidade mínima pra entrar em campo, não é o caso - afirmou Feldeman, em entrevista à "Rádio Bandeirantes".O dirigente lembrou ainda que outros clubes passaram por esta situação, como o Goiás, que enfrentou o Palmeiras com mais de dez atletas afastados por estarem infectados com a doença, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, dia 15 de agosto.
- A regra é igual pra todos. Para CBF, não há diferença entre o Flamengo, o Goiás ou o Bahia - completou o secretário-geral.
O Palmeiras havia se posicionado contra o adiamento da partida logo depois de saber que o clube carioca notificou a CBF.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados