Secretário de Saúde de MG diz que volta do futebol pode ajudar a manter as pessoas em casa na Onda Roxa

O Secretário Estadual de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, disse que houve um consenso para a liberação do retorno do Campeonato Mineiro a partir desta quinta-feira, 1º de abril. O argumento do secretário é que o aumento de transmissões esportivas pode ajudar a manter as pessoas em casa, evitando circulação de pessoas neste período de Onda Roxa, medidas mais restritivas no combate ao avanço do coronavírus. Baccheretti também afirmou que haverá uma elaboração de um protocolo mais rígido em parceria com a FMF (Federação Mineira de Futebol) para o seguimento dos jogos no estado. -O Campeonato Mineiro retorna na quinta-feira, 1º. Esse compromisso foi por várias reuniões e conversas com a Federação Mineira de Futebol (FMF). Houve um compromisso deles em ampliar o protocolo, deixá-lo mais seguro e foi feito. Hoje, além de testar todos os jogadores, eles testam todos os envolvidos com a partida, todo staff envolvido. Testagem seriada, periódica. Lembrando, são jogos sem público. Portanto, houve um alinhamento técnico entre os protocolos da Federação Mineira de Futebol e a equipe técnica da secretaria estadual de Saúde para que haja uma segurança concreta na volta aos jogos- disse Fábio Baccheretti em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 31 de março. Fábio reforçou que Minas não receberá jogos de outros estados, seja qual for o esporte. -Lembrando que estamos em onda roxa. Os protocolos continuam valendo em relação a jogos diurnos nas regiões que têm onda roxa, restrição de hotéis - isso nos faz também restringir apenas aos jogos estaduais. Todas as modalidades que se encaixem nesse momento de onda roxa, em que não pode ter jogos de equipes que desloquem de outros estados, porque vão precisar utilizar rede hoteleira, esses jogos todos serão contemplados, poderão ocorrer-explicou, secretário, que falou do aumento da audiência nas transmissões esportivas como um fator positivo que poderá ajudar a manter as pessoas em casa. -Temos também sinais positivos já vivenciados nos últimos jogos do Campeonato Mineiro, em que mostravam que o número de telespectadores que estavam com televisores ligados durante os jogos equivaleria na Região Metropolitana de Belo Horizonte a um número muito elevado, mostrando que essas pessoas estavam em casa. Nós temos todo esse cenário de segurança sanitária, com jogos sem público, e com um impacto positivo dentre as pessoas que aguardam em casa, sem desrespeitar o que é definido pelo Minas Consciente-completou. O Campeonato Mineiro terá rodada completa em seu retorno, em duelos válidos pela sexta rodada. O primeiro jogo do dia será às 11h, entre América-MG e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. À tarde, às 16h, o Cruzeiro receberá o Tombense no Mineirão e o Atlético-MG, joga às 17h30, diante da Caldense, em Poços de Caldas. Mais três jogos acontecem entre equipes do interior:Pouso Alegre e URT, em Pouso Alegre; Patrocinense e Boa, em Patrocínio, e no Independência, Coimbra versus Atlhetic.